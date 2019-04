De ultieme kledingmatengids: wat is het verschil tussen maten in verschillende landen en hoe vind je de passende maat Timon Van Mechelen

09 april 2019

15u38 0 Style We shoppen alsmaar meer online. Vorig jaar spendeerden de Belgen voor het eerst meer dan 10 miljard euro in webwinkels, en dat leidt onder andere tot een enorme hoeveelheid retourneren van bestelde kleding die niet past. Geen wonder ook, kledingmaten zijn een complex web van cijfers en letters, waarbij je makkelijk het overzicht verliest. De Nederlandse vergelijksite ShopAlike hielp ons orde in de chaos te scheppen.

Belangrijk om te weten is dat er wereldwijd veel verschillende kledingafmetingen zijn. Alleen al in Europa zijn er 4 veel gebruikte en geaccepteerde systemen. Om het nog ingewikkelder te maken hebben sommige kledingfabrieken en -merken ook hun eigen systemen, waarbij kledingmaten worden aangepast aan de behoeften en wensen van hun klanten. In deze maattabel kun je enkele kledingmaatsystemen vinden waarmee we het meest in contact komen.

Internationaal: Dit dimensioneringssysteem loopt van XXS tot hele grote XX...L maten.

EU / DE: Als je een kledingstuk ziet met een maatlabel EU, is de grootte gebaseerd op een Germaans systeem dat veel gebruikt wordt in grote delen van Europa. De landen die dit systeem onder andere gebruiken, zijn Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië, Polen, Tsjechië, Slowakije en nog veel meer.

FR: Het Franse maatsysteem wordt gebruikt in Frankrijk, België, Portugal en Spanje.

IT: Italië heeft een eigen uniek systeem.

UK: Britse maten werken op een helemaal andere manier dan in de rest van Europa. Er wordt geen gebruik gemaakt van het metriek stelsel, in plaats daarvan worden kledingmaten aangegeven in ‘inches’. Dit systeem wordt gehanteerd in het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland.

USA: Net als het Verenigd Koninkrijk, wordt in Amerika ook gesproken over “inches”, maar zij bepalen maten wel weer anders.

Japan: In sommigen gevallen lijken Japanse maten op Europese, terwijl ze in andere gevallen weer meer lijken op die van het VK en VS. Veel merken gebruiken de internationale lettermaten, die daarbij lichtelijk kleiner zijn dan hun Europese varianten.

Meet je eigen lichaam op

Als je (quasi) zeker wil zijn dat je altijd de passende maat vindt, is het cruciaal om je eigen afmetingen op te meten. Op bijna elke webshop staat een tabel die aangeeft welke broekmaat je bijvoorbeeld moet nemen als je pakweg een heupomtrek hebt van 86 centimeter. Dat is uiteraard geen garantie dat de broek je als gegoten zit, maar op deze manier krijg je wel al een betere indicatie van de maat die je nodig hebt. Sommige webshops hebben ook een tool geïmplementeerd waarmee je kunt selecteren welke broekmaat je hebt in een veelvoorkomend merk als pakweg Levi’s, waarna die aangeeft welke maat je in hun merken nodig hebt op basis daarvan.

Damesmaten

Maten voor vrouwen worden in 3 verschillende standaarden aangeleverd om zo vrouwen met verschillende lichaamstypes te voorzien: standaard, petite (kleiner dan 164 cm) en lang (langer dan 170 cm). Er zijn ook verschillende maten voor ronde lichaamsvormen en zwangerschapskleding. De onderstaande tabel toont conversies en reeksen voor standaard damesmaten.

Mannenmaten

Kledingmaten voor mannen zijn nog een stuk ingewikkelder en vormen een groot doolhof van afmetingen, maten en lichaamstypes. In tegenstelling tot vrouwenkleren, zijn de maten voor verschillende mannenkleding zeer uiteenlopend en is er geen universele maat om van top tot teen te winkelen.

Kleren komen ook in verschillende groottes om zo mannen te voorzien met verschillende lichaamstypes, er zijn: normaal/standaard, klein/ gezet en lang. De grafieken hieronder tonen de meetwaarden en grootte voor standaard kledingmaten in drie verschillende kledinggroepen die de basis vormen van elke herenkast: pakken en jasjes, overhemden en broeken.

Deze tabellen dienen slechts ter oriëntatie, één vaste tabel geven is dan ook helaas onmogelijk omdat veel merken en fabrikanten zoals eerder gezegd unieke matensystemen gebruiken. Daarom is het altijd aangeraden om de website van het merk of de winkel voor aankoop te controleren. Meer info: shopalike.nl.