De ultieme Black Friday-gids: alles wat je moet weten om de beste deals te scoren

21 november 2018

17u20 2 Style Nog 2 nachtjes slapen en dan is het zover: Black Friday, de dag na Thanksgiving waarop winkels maar al te graag met gigantische kortingen naar menig shoppinglover gooien. Om niet helemaal geruïneerd achter te blijven én de beste deals te scoren, geven wij je graag een aantal handige tips mee en onze favoriete adresjes.

Zoals je wellicht weet komt het concept van Black Friday overgewaaid uit Amerika, het is dus daar dat je de allerbeste deals kan scoren. Anno 2018 hoef je gelukkig niet meer af te reizen naar de andere kant van de wereld om koopjes te doen, je kunt dat ook vanuit je luie zetel online doen. Heel wat grote webshops uit de Verenigde Staten doen namelijk mee aan het koopjesfestijn zodat ook wij hier van al die kortingen kunnen genieten.

Kleppers als luxe warenhuis Nordstrom, winkelketen Target (via de website van Borderfree) en Amazon geven gigantische kortingen op producten en shippen braafjes naar België. Al pas je best wel even op voor je die Nike-sneakers met 60% op bestelt. Binnen de EU is er namelijk vrij verkeer van goederen. Maar pakjes uit Amerika worden wel gecontroleerd door de douane. En dat kost je geld. De douaneformaliteiten kosten 12 euro. Daarbovenop komen nog douanekosten voor zendingen vanaf 150 euro, en de btw van 21%. Uiteindelijk kan het dus goed zijn dat je sneakers meer of bijna evenveel kosten als de originele prijs én je moet er bovendien nog eens (doorgaans) lang op wachten. Soms kan het wel degelijk de moeite zijn, maar je moet vooral even goed berekenen of je er niet je broek aan scheurt.

Gelukkig is de koopjesgekte de afgelopen jaren ook naar onze contreien overgewaaid en doen er meer dan voldoende Belgische en Europese webshops mee. Op blackfridayexpert.be vind je alvast een uitgebreid overzicht van de grote kleppers waar je vrijdag met korting kan shoppen. Een aantal voorbeelden zijn Adidas (30% op alles + gratis verzending), Bol.com (verschillende deals, vaak tot 60% korting), Media Markt (verschillende deals), La Redoute (40% korting op ruim 13.000 producten), Nike (30% korting op alle sales), De Bijenkorf (tot 30% korting), Ici Paris XL (tot 30% korting) en nog veel meer.

Is er wel sprake van échte kortingen?

Dan is er ook nog de discussie of heel wat merken en winkels hun prijzen net voor Black Friday niet verhogen, zodat het lijkt alsof je een koopje doet, terwijl je eigenlijk de volle pot of amper minder betaalt. Maar daar is gelukkig weinig van aan. De concurrentie online is moordend, en consumenten zijn écht wel slim genoeg om een beetje rond te kijken. Gooi je als webshop de prijs omhoog, dan zal de klant het item wel ergens anders kopen waar hij of zij wel korting krijgt. En dat is dan ook meteen de gouden tip: kijk altijd even rond op andere sites als je twijfelt. Je zal snel genoeg ontdekken of je in de maling wordt genomen of niet. En wie weet krijg je op een andere webshop wel nog meer korting?

Wees er snel bij

In tegenstelling tot bij de solden, gaan tijdens Black Friday ook de nieuwste producten in de aanbieding en niet alleen gedateerde items. Er snel bij zijn is dan ook de boodschap als je een goedkoop topproduct wil scoren. Zeker hele gewilde items zoals pakweg een iPhone of een winterjas van een merk dat je overal op Instagram voorbij hebt zien komen, zijn snel de deur uit. De voorraad is dan ook vaak beperkt.

Enkele vuistregels

- Als een deal te mooi is om waar te zijn (denk een iPhone voor 200 euro), is het dat ook meestal. Wanneer je op een nieuwe webshop winkelt, ga je daarom best op voorhand op zoek naar reviews of ervaringen van andere gebruikers.

- Check altijd de contactgegevens van een webshop. Een betrouwbare shop geeft altijd aan waar het bedrijf gevestigd is en hoe je de klantendienst kan bereiken.

- Nog een makkelijke manier om te achterhalen of een webshop niet louche is, is bekijken of het een vertrouwenslabel van BeCommerce heeft. Zij doen uitgebreid onderzoek voor ze dat keursmerk uitdelen en trekken om de 6 maanden na of de webshop nog steeds aan alle normen voldoet.

- Belangrijk is ook dat er in de balk van je browser een slotje staat als je op een webshop surft en dat de URL begint met ‘https://’. Dan weet je dat het een veilige verbinding is.

- Zoek altijd even uit wat het retourbeleid is. De wettelijke termijn waarbinnen je mag terugsturen is 14 dagen, bij sommige verkopers is dat langer. De webshop is verplicht binnen de 14 dagen terug te betalen. Als er plots andere regels gelden, trek je best even aan de alarmbel.

- Als je met je kredietkaart iets bestelt, ben je vaak verzekerd voor een beschadigde of verkeerde levering. Ook als je met PayPal iets aankoopt, zit je veilig.

- Heb je een goede deal gemist? Geen zorgen, ook heel het weekend staat bol van de aanbiedingen. Maandag, op Cyber Monday, worden vaak zelfs nog extra kortingen aangeboden.

Onze favoriete webshops om deals te score

- & Other Stories (kleren, beauty, accessoires en schoenen voor vrouwen)

20% korting op de volledige webshop.

- Sneakerbaas (sneakers)

20% korting op alle items.

- Sofa Company (interieur)

Tot 50% op geselecteerde items.

- Orlando (mannen- en vrouwenkleren)

40% op alle items.

- COS (mannen-, vrouwen- en kinderkleding)

20% op geselecteerde items.

- Moda Operandi (luxe kleren voor mannen en vrouwen)

Tot 50% korting op geselecteerde items.

- Scotch & Soda (kleren voor mannen en vrouwen)

25% extra op alle items in solden.

- The Outnet (luxe kleren voor vrouwen)

Tot 85% korting op de alreeds afgeprijsde items.