De truien van Marc Van Ranst als ‘uniform’: slimmer dan je denkt

Style De trofee van Beste Bijrol gaat in deze coronacrisis stilaan naar de pulls van Marc Van Ranst. Altijd zijn ze mee present, slechts wisselend van kleur, voor een kalmerend effect op de natie. De viroloog is in modetermen een 'uniform dresser', en daar zouden veel voordelen rond bestaan: meer tijd voor belangrijker dingen, bijvoorbeeld. Moeten wij, kameleons, het ook eens proberen?

Alle kleuren van de regenboog? Neen, daar doet Van Ranst niet aan mee. Geen knalgeel noch toeterend paars, eerder gaat het om zachte natuurtinten: hemelsblauw, houtbruin, dennegroen, met rood en oker als frivoliteiten. Altijd in V-hals, rond een lichtblauw hemd. Ooit was het anders, getuigen oude foto's van een jongere Van Ranst, in pak en das of met ruitjeshemd, maar de voorbije jaren is hij duidelijk een 'uniform dresser' geworden. Schoolvoorbeeld van die stijlvoorkeur is Steve Jobs, de CEO die opzien baarde met een uniform van rolkraag, jeans en sneakers. Ander boegbeeld uit de tech wereld: Mark Zuckerberg, een man die zich álles kan permitteren, maar die ons achterover zou doen vallen met een bont Versace-hemd of gestreept Paul Smith-jasje. Want Zuckerberg, dat is een donker T-shirt, eventueel met hoodie.

Bonte Britse Queen

Niet dat 'uniform dresssing' per definitie sober is, er bestaan ook bonte voorbeelden. De Britse Queen, bijvoorbeeld, heeft als handelsmerk dat ze zich in één kleur hult, pakweg een kanariegele jurk met daaronder kanariegele schoenen, en ook dezelfde jas, hoed en handschoenen. Een week later draagt ze hetzelfde, maar dan in koningsblauw of scharlakenrood. Angela Merkel en Hillary Clinton hebben ook van die monochrome trekjes. Dichter bij huis is er de liberale politica Annemie Turtelboom, die erom bekend stond altijd zwart te dragen: toen zij in oktober 2011 in de Kamer opdook in een grasgroene jurk, haalde dat de kranten. Nog een liefhebber van zwart was wijlen Karl Lagerfeld, die je kon uittekenen als een stripfiguur, met die witte paardenstaart en zonnebril. Ook zangeres Ariana Grande draagt altijd een hoge paardenstaart, wat een voorbeeld van 'uniform dressing' is, maar dan de light-versie: één kenmerk dat hetzelfde blijft. Coco Chanel? Parelsnoer. Paul Jambers? Een jasje. Bart De Wever? Driedelig. Reginald Moreels? Foulard. Di Rupo? Strikje. Richard Branson: wit hemd.

Milieubewustzijn

Je zou denken dat de modewereld deze mensen negeert. Tenslotte: het hele businessmodel van de kledingindustrie is gebaseerd op onrust, afwisseling, 'eens iets anders willen proberen'. Echte fashionista's zijn per definitie kameleons die zich elke dag afvragen hoe ze zich voelen en navenant een outfit kiezen, ergens tussen een short en olifantenpijpen in. Maar zie, dankzij een groeiend milieubewustzijn, alsook dankzij 'hou het simpel'-goeroe's als Marie Kondo, wordt 'uniform dressing' intussen ook door de modewereld omarmd. Het Amerikaanse modelabel Everlane lanceerde eind 2019 bijvoorbeeld een collectie voor mannen die 'Uniform' heet: het gaat om 12 basics (beige broek, wit T-shirt, jeansjasje...) die allemaal door mekaar kunnen worden gedragen "zodat je niet te veel moet nadenken" en "geen stress voor de kleerkast hebt". Ook ketens als Uniqlo appelleren aan die behoefte: ja, je kan bij het populaire Japanse merk trends vinden, maar als je altijd in dezelfde donkerblauwe 7/8-broek wil lopen, met een roze hemd, dan ben je er óók aan het juiste adres.

Trend voor 2020

De Britse site 'Popsugar' riep 'uniform dressing' alvast uit tot één van de trends voor 2020. Want het geeft extra persoonlijkheid, is de filosofie. "Wie altijd hetzelfde draagt, toont dat hij zichzelf kent en weet wat hem het beste staat." Het geeft je een betrouwbaar imago, schreef vorig jaar het modeblad Glamour: "Het is in deze tijden belangrijker om kleding te dragen die je waarden en karakter reflecteert, dan altijd de laatste modes te volgen." Bovendien wordt beargumenteerd dat het op een bepaalde manier heel plezierig kan zijn: je kan zonder veel gedoe aan je dag beginnen, en omdat je geen geld meer uitgeeft aan miskopen, is er meer budget om de stuks die je wél draagt in hoogkwalitatieve, prettig zittende materialen te kopen.

Samengevat: altijd hetzelfde dragen, is niet meteen een toppunt van creativiteit. Wél noemen modebladen het een signaal van een gefocuste mens. Dat concludeerde vorig jaar ook het Amerikaanse CNBC in een artikel 'Why succesful people wear the same every day'. Daarin werden succesvolle adepten geciteerd die zeiden: "Ik wil geen beslissingen nemen rond wat ik eet of draag, ik heb te veel andere beslissingen op een dag." Kortom: in tijden waarin nog veel beslist moet worden, zijn de truien van Marc Van Ranst één zorg minder. Alles helpt.