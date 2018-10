De trendkleur voor deze herfst maakt je opvallend vrolijk Liesbeth De Corte

16 oktober 2018

08u09

Bron: PureWow 2 Style Bruin, kaki, grijze, wijnrood. Wie 'herfst' zegt, denkt spontaan aan donkere, sombere kleuren. Maar dit seizoen is het ook toegestaan om te knallen, want marigold is de komende maanden een van dé trendkleuren.

Geel doet het het hele jaar al goed. De kleur werd zelfs door verschillende modebladen uitgeroepen tot 'het nieuwe roze', oftewel de opvolger van millennial pink. Je weet wel: die zachtroze tint waar millennials en alle hippe vogels zo dol op zijn. Het was vooral de zachte pastelkleurige variant, toepasselijk yellow mellow genaamd, die je overal zag opduiken. Niet alleen in winkelrekken en kleerkasten, maar ook interieurs wereldwijd moesten eraan geloven.

Het is dan ook geen verrassing dat geel deze herfstmaanden blijft scoren, zij het in een iets andere vorm: marigold. Deze tint is net een tikje feller en warmer, met een vleugje mosterd erin.

Wil jij je herfstoutfits een vrolijke update geven, zonder eruit te zien als een wandelende zon? Draag dan een mosterdgele trui of botjes met een nonchalante mom jeans. Jeans zorgt immers voor de nodige dosis subtiliteit, waardoor je sneller zo’n opvallende kleur aandurft.

Het klinkt misschien niet als een goed idee, maar geel combineren met bruin is ook een gegarandeerd succes. Deze twee tinten stralen warmte uit, ideaal voor de grijze regenachtige dagen die er - jammer, maar helaas - nog zitten aan te komen.

Koltrui, Weekday, € 50

Totebag, COS, € 39

Mantel, Glamourous (onder meer te koop via Zalando), € 89,95

Jurk, & Other Stories, € 89

Leren muiltjes met strik, Mango, € 35,99