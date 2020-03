Dé trend dankzij Dior en Prada: franjes! (+ de leukste items op een rij) lvds

16 maart 2020

13u56 0 Style De modeweken zijn achter de rug en dat betekent: nieuwe trends om uit te proberen. Een opvallende trend op de Fashion Weeks zijn franjes. Veel franjes. Maar hoe draag je ze zonder dat je er uitziet alsof je recht uit The Wild West komt?

We zagen al hoe bandana’s en schoudervullingen hun comeback maakten, daar kunnen we nu ook franjes aan toevoegen. Modehuizen Dior, Prada en Bottega Veneta pronkten ermee op de catwalk en toonden ons dat fringes niet enkel zijn voorbehouden voor cowgirls. De modehuizen maakten van fringes een high-fashion detail aan outfits.

Niet alleen in het Wilde Westen maar ook in de roaring twenties waren franjes je van het. Zij het om vooral een dynamisch effect te creëren tijdens het populaire - en grappige - charleston dansje. Franjes hebben vandaag een upgrade gekregen en worden niet alleen meer verwerkt in avondjurken en tassen. De fashionshows toonden ons franjes aan wollen truien, zomen van winterjassen of zelfs complete jurken met slierten. Franjes zijn nu al overal te vinden, maar blijven dus ook komend najaar hip .

1/ ASOS, € 89,99, online te koop.

2/ Maja, € 195, online te koop.

3/ Costes, € 49,95, online te koop.

4/ ZARA, € 49,95, online te koop.

5/ My Theresa, € 177, online te koop.

6/ & Other Stories, € 131,99, online te koop.

7/ Mango, € 25,90, online te koop.