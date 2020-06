De toekomst van de modeshow: “Het spektakel zal zich grotendeels online afspelen”

Style Gucci, Marc Jacobs, Balmain, Dries Van Noten ... Allemaal stellen ze de traditionele modeweken en bijhorende shows in vraag. Dat het anders moet, is duidelijk. Maar hoe dan? Wij staken ons modelicht op bij Walter Van Beirendonck en Ellen Monstrey, opleidingshoofd en docent van twee Belgische modescholen.

“We zijn te ver gegaan. Het is hoog tijd dat we dit versleten ritueel achter ons laten.” Aan het woord: Alessandro Michele, de creatief directeur bij Gucci. Zijn boodschap is klaar en helder. Hij vindt dat de mode-industrie flink door elkaar geschud moet worden. Te beginnen met de modeshows. In plaats van vijf per jaar (twee voor vrouwen, twee voor mannen en een gemengde cruisecollectie) zal hij er voortaan maar twee meer organiseren.

Onze landgenoot Dries Van Noten deelt die mening. Een tijdje geleden schreef hij een open brief waarin hij voorstelde om het traditionele modesysteem op de schop te nemen. Verkoop kleren wanneer ze écht gedragen worden: warme jassen in putje winter, bikini’s in het begin van de zomer. En laat de modeshows hierop aansluiten. Dan is het finito met dure defilé’s die om de haverklap georganiseerd worden.

Wondere wereld van streaming

Het lijkt alsof de lockdown een periode was voor reflectie, want veel designers zijn de voorbije weken naar buiten gekomen met gelijkaardige inzichten. Giorgio Armani, Marc Jacobs en Balmain-ontwerper Olivier Rousteing riepen allemaal op om de stroom aan shows, modeweken en collecties drastisch te veranderen. Het gevoel dat het systeem van koers moet veranderen, leeft. Maar welke richting het moet uitgaan, blijft koffiedik kijken. Is digitaal dan de heilige graal? Er wordt in ieder geval al geëxperimenteerd met online alternatieven. Zo verliep de Londense Fashion Week vorige week volledig virtueel. Geen real life catwalks. Geen tientallen gasten die op elkaar gepropt zitten op de eerste rijen. Geen streetstylefotografen die proberen om bekende modellen voor hun lens te krijgen. Wel een online platform waar elk merk z’n nieuwste designs kon tonen.

Hoe zit het met de modeacademies in België?

Hetzelfde liedje zien we binnenkort in Parijs. De haute-coutureontwerpen zullen online gepresenteerd worden van 6 tot 8 juli. Iets later ontdekt ook Milaan de wondere wereld van streaming, met een volledig digitale Fashion Week. Maar juni en juli zijn niet alleen hoogtijden voor de grote namen. Ook voor studenten aan modeacademies is het een moment suprême om hun werk te showen en te tonen wat ze in hun mars hebben. Normaal gebeurt dat in real life, tijdens de eindejaarsdefilés. Maar ook daar wordt nu een streep door getrokken.

Ons eindejaarsdefilé wordt een virtueel feest en een vooruitblik op de toekomst van de mode Walter van Beirendonck, ontwerper en opleidingshoofd van de Antwerpse Modeacademie.

De Antwerpse Modeacademie zal haar defilé wel laten doorgaan, zij het in een digitaal jasje. “Al voor de quarantaine waren we aan het brainstormen over de eindejaarsshow”, vertelt opleidingshoofd Walter Van Beirendonck ons. “Hoe konden we die vernieuwen? Het virus heeft dit proces versneld, en ons gepusht naar een online format. Hiervoor werken we samen met het creatieve bureau Random Studio. Zij moeten de fysieke creaties van studenten digitaal tot leven brengen. Het resultaat is een catwalk van computerfiles van onze 122 bachelors en masterstudenten. Een virtueel inspiratiefeest en een vooruitblik op de toekomst van de mode."

(Lees verder onder de foto’s.)

“Toegegeven, eerst was er veel ontgoocheling omdat de ‘klassieke’ show niet kon plaatsvinden”, zo gaat Van Beirendonck verder. “Dat is ook logisch, want het is een onmisbare traditie. Onze huidige studenten wilden dezelfde kansen en zichtbaarheid als hun voorgangers, en hoopten hun schooljaar zo memorabel mogelijk af te sluiten. Maar tijdens het uitwerken van het digitaal platform groeide het enthousiasme. De studenten merkten dat het ook gewoon een nieuwe avontuurlijke manier van werken is."

De meeste studenten zijn tijdens de lockdown in België gebleven, zegt Van Beirendonck nog. Anderen zijn naar huis vertrokken. Het gaat dan vooral om jongens en meisjes uit China en Korea. “De lessen werden voortgezet via Skype. En het gevoel van samenhorigheid tussen de studenten is groot. Iedereen helpt mekaar. Ze verzinnen creatieve oplossingen met stoffen en materialen die ze thuis hebben liggen, en wisselen die ook onderling uit via de post.”

Een klassieke show was geen optie. In de plaats maken we een film, waarin de collecties van alle studenten te zien zijn Ellen Monstrey, docent aan de afdeling Modeontwerpen van D’Academie van Sint-Niklaas

De Brusselse modeschool La Cambre pakt het nog iets anders aan. De studenten en docenten vervangen het defilé door een speciaal magazine dat in september wordt uitgebracht. En ook de afdeling Modeontwerpen van D’Academie van Sint-Niklaas komt origineel uit de hoek. Normaal organiseert de opleiding deze week een modeshow, maar die wordt uitgesteld tot september. “Een klassieke show was geen optie. In de plaats daarvan maken we een film, waarin de collecties van alle studenten te zien zijn. Eind september zenden we die uit op een grote videowall in een hangar. Net als in de cinema", vertelt Ellen Monstrey, één van de docenten. “Als er over enkele maanden opnieuw een lockdown is, kunnen we die film online uitzenden. Zijn er nieuwe restricties, en mag je maar met 30, 50 of 100 man samenkomen? Dan passen we die toe. We zijn op alles voorbereid.”

(Lees verder onder de foto.)

Combinatie van online en offline spektakel

Na september dan weer back to normal ? Eerder merkte Walter Van Beirendonck al op dat hij geen voorstander is. “Ik wil niet terug naar normaal. Ik denk dat het goed is dat de modewereld even door elkaar wordt geschud. Tijd voor een reset. Dat gaat pijnlijk zijn voor sommige collega’s die er niet snel genoeg op kunnen reageren, maar het moet wel gebeuren”, liet hij weten aan onze collega’s van De Morgen. “Er ­zullen zeker nog gelegenheden komen om shows te doen, maar niet meer zo vaak, niet meer op die manier en niet meer op zo veel verschillende plekken. Dat gaat gewoon niet. Dat is economisch en ethisch onverantwoord.”

Modeshows zullen met andere woorden niet uitsterven, maar een soort van reïncarnatie ondergaan. “Een defilé is een happening, een gebeuren dat je kippenvel geeft. Dat ga je nooit bereiken via een digitaal medium. Dat is een utopie”, meent Ellen Monstrey. “Anderzijds is het rondvliegen van fashion week naar fashion week niet meer van deze tijd. In de plaats komt waarschijnlijk een combinatie van een online en offline spektakel. Ik vermoed dat modeshows veel beperkter zullen zijn, voor een select publiek. De rest zal zich waarschijnlijk virtueel afspelen. Hoe de toekomst er ook zal uitzien, veel meer mensen zullen aan hun scherm gekluisterd zitten."

De Modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - AP Hogeschool lanceert een nieuwe formule voor de eindejaarsshow waarmee ze haar academiejaar afsluit: ‘WWWSHOWWW’. Op zaterdag 27 juni, vanaf 20u zal WWWSHOWWW live en gratis te beleven zijn op een digitaal platform.

Op zaterdag 26 september presenteert de afdeling Modeontwerpen van D’Academie beeld van Sint-Niklaas zijn jaarlijkse show. Deze keer zal er een film, Movie show te zien zijn van de afdeling modeontwerpen. De exacte locatie en tijdstip zal nog bevestigd worden.