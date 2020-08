De summerstyle van Leuvenaars Blomme (20) en Matéo (27): “Je kousen hoog optrekken? Dat moet zo tegenwoordig” Stéphanie Verzelen

22 augustus 2020

10u06 0 Style Inspiratie voor outfits haal je uit magazines, sociale media én vanop straat. Ben je uitgekeken op jouw kleerkast en wil je uit een ander vaatje tappen? U vraagt, wij draaien en gaan de hele zomer lang opvallende looks spotten. Vandaag: Matéo Bobet (27) en Blomme Crabbé (20), Leuvenaars met de meeste cool.

Waar vind je de hipste trendsetters van Leuven? Niet in de grote winkelstraten, concluderen we op onze zoektocht doorheen de stad. Dus trekken we richting Parijsstraat, een kleiner straatje met een aantal ‘alternatievere’ shops. En het lot is ons goedgezind: ter hoogte van de iconische skateshop ‘Twits’ spotten we twee jonge knapen in opvallende prints gehuld. Het zijn Blomme en Matéo, de charismatische verkopers van het Twits-team. De ene draagt een grafisch beige-zwart ensemble van Polar, de andere een fleurige set met hemd en short van RVCA. Skaten is hun leven, maar mode laat hen toch ook niet helemaal koud.

Hoe zouden jullie je stijl omschrijven?

Matéo: “Zeg maar streetstyle of skatestyle. En het mag gerust een beetje opvallend zijn voor mij, al hou ik niet van felle kleuren. Maar mode verandert met de jaren en mijn stijl varieert mee. Ik heb nu vooral zwart in mijn kast, maar probeer stilaan meer te experimenteren met prints: grafische motieven, zoals deze van Polar, of artsy printjes. En ik grijp ook vaker naar turtlenecks. Qua schoenen draag ik altijd slip-ons, die zijn gemakkelijk en passen bij alles.”

Blomme: “Ik hou van lossere broeken: geen baggy jeans, gewoon een casual fit. En ik ben niet bang van wat kleur in mijn kast. Een beetje fleurig, een beetje apart: dat kan wel voor mij. Prints dan weer meestal niet, dit ensemble is een uitzondering. Of ik vaak mijn kousen zo hoog optrek? Ja, dat moet tegenwoordig zo, hè. Maar ik draag ze niet in slippers of sandalen, ook al is dat een trend. Kleren moeten voor mij vooral comfortabel zijn: wat ik doorheen de dag draag, draag ik ook wanneer ik ga skaten.”

Waar shoppen jullie?

Blomme: “De gewone winkels in Leuven doen me niet veel. Nu en dan ga ik tweedehands shoppen, dat ligt me meer. In de skatewereld is het door sociale media wel hip geworden om designeritems te dragen: de nieuwste Jordans van Nike of stukken van het label Off White. Maar dat is echt niet mijn ding. Als ik moet kiezen tussen een cool stuk van 1 euro of een even cool stuk van 300 euro, kies ik het eerste. Dan heb ik ook het gevoel dat ik een echte vondst heb gestrikt. De rest van mijn kleerkast shop ik hier in de Twits, als mijn budget het toelaat. (lacht) Ik kom hier al van mijn tiende.”

Matéo: “Ik shop hier ook in Twits zowat de helft van mijn kleerkast, al van sinds ik begon te skaten op mijn zestiende. Als skater heb je zowat elke maand nieuwe schoenen nodig, zo is mijn koopverslaving gestart. Als ik hier iets nieuws of ongewoons spot dat mijn aandacht trekt, ben ik niet bang om het uit te proberen. Die mentaliteit heb ik ook wanneer ik in de Think Twice ga shoppen, mijn andere favoriete winkel. Al ga ik daar nu iets minder: sinds tweedehands shoppen zo hip is geworden, is het moeilijker om daar coole stukken te vinden. Vroeger was die shop een goudmijn en droeg ik bijna alleen maar tweedehands. Maar dat was misschien iets te slordig, te ‘zwerver chic’. (lacht) Nu combineer ik die items met nieuwe stukken.”

Welke vondsten koesteren jullie in je kleerkast?

Matéo: “Een paar jaar terug vond ik in Think Twice een leren jas van Versace. Dat is zo’n item dat ik voor de rest van mijn leven bijhoud, denk ik. En vorige week vond ik er een zwarte jeansbroek van Versace. Of je er goede spullen vindt, hangt echt af van je timing. Toen ik net na de lockdown ging, vond ik er het ene na het andere designerstuk. Omdat ze hun stock hadden moeten opsparen en toen nog niet veel mensen opnieuw naar fysieke winkels gingen, veronderstel ik.”

Wie is jullie stijlicoon?

Matéo: “Jones, de baas van de Twits. (grijnst) Hij weet altijd de coolste stuks uit de rekken te plukken. En nu ik sinds kort in Brussel woon, zie ik ook gewoon veel inspirerende types op straat. Daar durven ze echt. Veel jongeren kleden zich als ravers of alleszins heel nineties, denk aan een bomberjack van Adidas bovenop een trainingsbroek of een gebreide pull op een korte broek en Dr. Martens. Was Leuven maar zo kleurrijk.”

