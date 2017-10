De style secrets van ontwerpster Mieke Dierckx: "Ik ben geen meisjemeisje" Sophie Vereycken

Mieke Dierckx in haar atelier Style Ze heeft haar eigen juwelen- en handtassenmerk en is dan ook dagelijks met mode bezig. En toch is Mieke Dierckx geen meisjemeisje. "Ik hou veeleer van een androgyne look die ik wat meer pit en vrouwelijkheid geef met een rode lipstick," verklapt de ontwerpster ons. Net als haar andere style secrets.

Hoe lang duurt jouw ochtendritueel?

Vroeger, in de rustige tijden vóór onze 2 kids, spendeerde ik wat meer tijd in de badkamer. Nu sta ik voor een drukke ochtendrush en is daar helaas geen tijd meer voor. Tien minuutjes max. Gelukkig heb ik weinig werk met mijn korte krullen. Een beetje mascara, iets zwarts uit de kast en klaar!

Hoeveel geef je maandelijks uit aan kledij?

Het is moeilijk om er een bedrag op te plakken. Sommige maanden koop ik niets voor mezelf, maar bij de start van een nieuw seizoen of voor een speciale gelegenheid durf ik wel wat uit te geven. En schoenen, dat is mijn zwak punt!

Wat zijn jouw investment pieces? Waar bespaar je op?

Sinds een jaar of vijf koop ik bewust minder en investeer ik in kwaliteit. Omdat ik zelf ontwerper ben, heb ik een goed besef van prijzen en begrijp ik niet dat sommige ketens iets zo goedkoop kunnen prijzen. Klanten die bij mij iets kopen kiezen voor een Belgisch, eerlijk, duurzaam en kwaliteitsvol product - en daar probeer ik ook zelf naar op zoek te gaan. Een investering vind ik: een goede vest, blazer of jas, die kan ik jaren blijven doordragen.

Welk kledingstuk doe je nooit meer weg?

Mijn favoriete kledingstuk is een mouwloos vestje van AF in oudroze. Ik kocht het zo’n 10 jaar geleden. Het was in solden, maar nog steeds serieus over mijn budget als student. Maar je ziet: ik draag het nu nog. Zowel door de week op een zwarte jeans en T-shirt als voor een feestje op een zwart kleedje. Ongelooflijk hoe mooi het gemaakt is! Echt handwerk. Als ik het niet draag, hangt op aan een kapstok in onze slaapkamer, als een kunstwerk aan de muur. Dus zeker zijn geld waard! (lacht) Iets anders wat ik nooit zal weg kan doen, is de vest van Dries van Noten die van mijn mama geweest is. Die is niet alleen van emotionele waarde, ik liet het vermaken aan de schouders en nu past het mij 25 jaar later ook!

RV Mieke: "Dit mouwloze vestje van AF doe ik nooit meer weg!"

Wat zou je elke dag wel kunnen dragen?

Mijn stijl is overwegend casual of sportief te noemen. Ik kies dan ook gemakkelijk voor zwart. Mijn go-to uniform is een broek met een top, lange vest en sneakers.

Wat draag je voor een belangrijke werkmeeting?

Ik vind het vooral belangrijk om me goed en zelfzeker te voelen, en dat ik alleen in mijn casual outfit. (lacht)

Hoe maak je een outfit sexy?

Sexy staat voor mij niet gelijk aan 'meer' te laten zien. Ik ben niet zo'n meisjemeisje. Ik hou eerder van een androgyne look die ik wat meer pit geef met een rode lipstick of hoge hakken.

Hoe kan je trends volgen, maar toch origineel blijven?

Mijn geheim: pik er enkele dingen uit die je leuk vindt, en combineer die met je eigen stijl. Letterlijk een trend volgen, doe ik nooit. Ik laat me liever verrassen door iemand met eigen stijl en originele outfits, dan iemand die er keer op keer totaal anders uitziet door de trends te volgen. Zelf originaliteit in mijn outfits brengen, doe ik bijvoorbeeld door aan een casual outfit een eyecatcher aan toe te voegen, accessoires zoals handtassen en juwelen zijn daar ideaal voor.

Wat was je laatste aankop?

Een lange vest van Toos Franken.

Wie is jouw ultieme modevoorbeeld?

Ik hou wel van de stijl van Trixie Withley, omwille van haar rock’n roll-gehalte, en hoe ze tegelijkertijd ook heel vrouwelijk en fragiel weet te zijn.

RV De creaties van Mieke Dierckx