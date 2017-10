De style secrets van Anne Zellien:

08u09 0 Dominica Ceuleers Anne Zellien Style Zestig is Anne Zellien intussen, en de Belgische juwelenontwerpster ziet er ronduit stralend uit. Haar style secrets? Een personal trainer die één keer per week langskomt, goede make-up die ze altijd opheeft als ze het huis verlaat en haar voorliefde voor kleur.

Hoelang duurt jouw ochtendritueel?

"Ik sta toch zeker veertig minuten in de badkamer 's morgens. Zonder make-up ga ik nooit buiten, dan voel ik me naakt. Ik ben voor veel producten allergisch geworden, maar met M.A.C zit ik altijd goed. Voor de donkere kringen onder mijn ogen zweer ik bij een concealer van Dior. Ik ben ook al veertig jaar trouw aan Chanel N°5. Eén keer per week komt een personal trainer me thuis les geven. Ik vind het belangrijk om er goed uit te zien. Een tijdje geleden heb ik een dipje gehad toen ik besefte dat pakweg drie vierde van mijn leven al voorbij is. Maar nu ben ik er weer helemaal bovenop. Ik leef zó graag."

kos Annes lievelingsparfum: Chanel N°5

Hoeveel geef je per maand ongeveer uit aan kleding?

"Ik heb er geen flauw benul van. Ik shop heel weinig en als ik het doe, is het in impulsen. Twee à drie maanden lang niks, en dan ineens alles. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet zo graag shop. Vroeger was ik veel modebewuster en ging ik zelfs naar Parijs voor een paar naaldhakken. Eigenlijk zou ik weer wat meer over mijn outfits moeten nadenken en wat meer moeite moeten doen."

In welke stukken investeer je, waar bespaar je op?

"Altijd de moeite waard om in te investeren: goede basisstukken. Op handtassen, schoenen en andere accessoires ga ik nooit besparen. Goedkope schoenen of handtassen van plastic vind ik affreus en plat. Ik ben niet de vrouw die een paar pumps of laarzen van 800 euro gaat kopen, maar ik hecht wel veel belang aan duurzaamheid. Ik ben een grote fan van Repetto, zowel van hun ballerina's als hun stiletto's. Dat vind ik tijdloze klasse. Wat ik niet zo klassevol vind maar wel heel comfortabel, is Clarks. Tachtig procent van hun aanbod is niet mijn smaak, maar als je goed kiest, vind je wel iets leuks."

kos Ballerina's van Repetto

Welk item uit je kleerkast zal je nooit weggooien?

"Een vintage jurkje van de Franse Martine Sitbon die vrij gekend was in de jaren tachtig. Ik heb het gekregen van een vriendin voor mijn vijftigste verjaardag. Intussen is ze overleden, en heeft die jurk nog meer waarde gekregen. Ik zal ze nooit weggooien en draag ze vooral op speciale gelegenheden. Iedere keer dat ik ze aanheb is een eerbetoon aan mijn vriendin."

Wat is je go-to outfit?

"Het hangt af van de gelegenheid. In mijn vrije tijd heb ik het liefst een heel sportieve outfit. Dan trek ik gemakkelijk bottines en een kampeerbroek aan. Ik ben een fervente hiker. Mijn favoriete vakantie? De bergen in en wandelen. Door de week hou ik het vrij basic, het moet comfortabel blijven. Meestal wordt het een rechttoe rechtaan jurk in een felle kleur. Ik wil vooral niet te veel nadenken dan."

Hoe maak jij een outfit sexy?

"Voor mij is sexy nog altijd met hakken. Ik loop meestal op platte schoenen, maar als ik zelfzeker en glamoureus wil overkomen, ga ik graag de hoogte in. Je loopt anders, je ziet er slanker uit ... Vroeger kon ik dat de hele week, maar met mijn leeftijd gaat dat niet meer. De hoogste hakken die ik ooit droeg? 11 centimeter, op mijn trouwdag (lacht)."

Hoe kan je trends volgen maar toch ook origineel blijven?

"Door accessoires. Die maken je outfit af. In mijn geval: juwelen. Ze zetten je vrouwelijkheid extra in de verf. Ik heb een zwak voor oorbellen en armbanden. Ik kies altijd voor driekwartsmouwen zodat je mijn armbanden mooi kan zien. Ik draag ook enkel mijn ontwerpen, want ik zie mezelf toch een beetje als het uithangbord van mijn merk."

kos Oorbellen uit Annes wintercollectie

Wat was je laatste aankoop?

"Een felblauwe jas van Karen Millen. Het is een heel opzichtige jas met een ceintuur en een grote kraag. Vooral de kleur en de snit hebben me over de streep getrokken. Zo heb ik ook een knalgele mantel van Maureen De Clercq die ik heel graag draag. Ik moet me er wel goed in mijn vel voor voelen, want als ik hem aanheb, heb ik veel bekijks en zie ik mensen denken: wat een gekke dame in die knalgele jas."

Wie is jouw stijlicoon?

"Cate Blanchett. Voor haar intelligentie, schoonheid en tijdloze klasse. Ook de manier waarop ze spreekt en beweegt. Ze is de stijlvolste actrice van onze tijd. Ik volg ze heel graag."