De streetwearhype is voorbij, de das is terug van weggeweest Cécile Narinx

27 augustus 2020

10u25

Bron: de Volkskrant 0 Style Nu de streetwearhype op z’n retour is en het nette pak terugkeert, blijkt ook de stropdas terug van weggeweest. Maar hoe draag je hem en welke valkuilen moet je vermijden?

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

De stropdas is bezig met een opmars richting ’s hippe mans garderobe. Gelukkig is het geen complete déjà vu, de stropdas van 2020 is echt een stropdas 2.0: géén saai en ambtelijk stoffen nummertje meer, maar een volwaardig lid van het ensemble. Zowel de vormen en prints als de manieren van dragen zijn frisser en veelzijdiger dan ooit, waardoor ze juist ook geschikt zijn voor jonge mannen met schwung en niet zozeer voor Guido Pallemans en Michel Drets van ‘Het Eiland’.

Hoe gaan wij het dragen?

Een simpel wit overhemd met een saaie das onder een donkerblauw pak? Nét iets te vaak gezien. De nieuwe stropdassendrager doet niet aan clichés, nee, hij stunt en durft. Voor Dior Homme liet ontwerper Kim Jones bijvoorbeeld zien hoe sierlijk gedessineerde dassen combineren met satijnen handschoenen en glitterbroches. Bij Vuitton was de das gemaakt van dezelfde stof als het overhemd. Bij Prada zorgde een rode das voor een pittig contrast en bij MSGM was de das met een roze riem het klapstuk van de look. Waar Ferragamo koos voor ton sur ton in de vorm van camouflageprint op olijf, daar ging Walter van Beirendonck los met grote bloemen en ruiten.

Valkuilen vermijden doe je zo

De stropdas van nu hoeft geen keurslijf meer te vormen. De regels zijn een stuk minder strak, maar dat wil ook weer niet zeggen dat het enorm losjes moet. Of erger nog: lollig. Het mag allemaal best kleurrijk en uitbundig, en oubolligheden zijn passé, maar let wel: een overhemd dragen is nooit passé. Wie een das draagt zonder hemd, oogt toch als een derderangs stripper halverwege zijn act of als een Italiaanse charmezanger in een overmoedige bui – zie de foto van een jonge Eros Ramazzotti in gilet en met laaghangende, clowneske polkadotdas. Neen, Italians doen het niet altijd better.