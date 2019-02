De stijlevolutie van Kim Kardashian: voor en na Kanye West Timon Van Mechelen

04 februari 2019

11u04 0 Style Een paar jaar geleden was ze nog een uitgespuwde stijlparia waar modemerken niets mee te maken wilden hebben. Nu zit Kim Kardashian op de eerste rij tijdens modeshows van diezelfde merken en wordt ze betaald om hun kleren te dragen. Vanwaar die ommezwaai?

Als je pakweg ‘Kim Kardashian 2010’ intypt op Google wordt het meteen duidelijk door wat voor stijlevolutie de realityster de afgelopen jaren gegaan is. Bekend van haar in 2006 ‘uitgelekte’ pornofilm en als vriendin van Paris Hilton, stond de 38-jarige Amerikaanse lange tijd niet bepaald gekend om haar goede smaak. Ze droeg ultrakorte en schreeuwerige jurkjes, leek er dagelijks een tube oranje foundation door te jagen en kon maar geen genoeg krijgen van puntige witte ‘fuck-me-botjes’. In modekringen werd ze bestempeld als ordinair en geen enkele ontwerper wilde met haar geassocieerd worden. Anna Wintour, hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue, vergeleek haar zelfs met witte sokken in sandalen: beiden afschuwelijk.

Tot Kim in 2012 een relatie aanging met Kanye West. Die verklaarde openlijk dat zijn vriendin “niet de juiste” kleren droeg en dus hielp hij haar live op televisie af van haar “goedkope” look. In een aflevering van Keeping Up With The Kardashians haalde hij de garderobe van Kim helemaal ondersteboven, eruit met al die ordinaire kledingstukken. Haar polyester dierenprintjes en glanzend leren jurkjes ruimden plaats voor zwarte, witte, beige en grijze kledingstukken van gerespecteerde designermerken. Nog steeds sexy, maar dan smaakvoller.

“Kanye heeft mij zeker en vast geïnspireerd om een meer individuele kledingstijl te ontwikkelen,” zei Kim toen over haar make-over. “Ik denk dat mijn stijl evolueert en verandert en dat hoort ook zo want dat is nu eenmaal waar het leven om draait. Hij is een modeontwerper en hij houdt van kleren, dus ik ben blij dat ik met hem kan samenwerken.”

Nu, zeven jaar later, heeft de make-over in ieder geval zijn vruchten afgeworpen. In 2018 stond Kim voor de zevende keer op de cover van Vogue, ze kreeg de allereerste Influencer Award op de prestigieuze CFDA Awards en ze is eigenhandig verantwoordelijk voor de populariteit van talloze modetrends zoals orthopedische sneakers, wielerbroekjes, kleine zonnebrillen, neonkleuren en monochrome outfits. Ze zit steevast op de eerste rij van modeshows, is bevriend met alle belangrijke ontwerpers, journalisten en fotografen en is kortom een gerespecteerd persoon in modekringen. Allemaal dankzij de hulp van manlief Kanye West.

Hieronder haar stijlevolutie in beeld: