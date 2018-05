De schoonheidsspecialist van Meghan Markle verklapt haar beautygeheimen voor de Royal Wedding TVM

19 mei 2018

12u19

Bron: Vogue NL 0 Style Het moment is bijna daar; Meghan Markle en prins Harry geven elkaar straks het ja-woord. Voor normale stervelingen is een trouw al spannend genoeg, maar als de hele wereld mee volgt, wordt het helemaal stressvol en moét je er wel piekfijn uitzien. Vogue NL sprak Nichola Joss, Markle’s schoonheidsspecialiste, over hoe ze zich beautygewijs voorbereidt voor de trouw. Wij sommen de belangrijkste tips op.

De Britse Nichola Joss is al jaar en dag Meghan Markle’s vaste schoonheidsspecialiste. In haar salon in Londen komen trouwens ook nog andere bekenden regelmatig over de vloer. Zo laten bijvoorbeeld ook Kate Moss en Jennifer Lopez er regelmatig een gezichtsbehandeling uitvoeren.

Naast een goede beautyroutine thuis en regelmatige facials, hecht Joss heel veel belang aan gezichtsmassages. Aan Vogue NL legt ze uit dat je door je gezicht dagelijks te masseren stress en spanning wegneemt in het spierweefsel. Gifstoffen worden ook sneller afgevoerd, vochtophopingen verminderen en de bloedsomloop verbetert waardoor je automatisch een mooiere glanzende huid krijgt. “De massage maakt dat je er weer fris en gezond uitziet,” aldus Joss.

Wie zelf thuis aan de slag wil gaan, vindt hier alvast een uitgebreid stappenplan om je huid in topconditie te houden met gezichtsmassages.

Tips voor bruidjes in spé

Ga je binnenkort trouwen? Eet dan de weken voordien zo gezond mogelijk en biologisch vertelt Joss. “Ook anti-aging supplementen en probiotica nemen, heeft effect. Dit in combinatie met een goede huidverzorging, een dagelijkse gezichtsmassage én elke dag sporten en stretchen zal je huid in topconditie brengen voor de grote dag.” Verder raadt ze nog af om te veel producten te gebruiken en behandelingen te laten uitvoeren. “Zeker de week voor de grote dag is het belangrijk om zo simpel, natuurlijk en kalm te werk te gaan.”

Nog een laatste tip van Joss is om zelfs op je trouwdag zonnecrème te smeren. “En dan liefst een met een filter die grotendeels uit zink bestaat. Dat legt een beschermend laagje over de huid.” Zelf is ze fan van de SPF50 producten van La Roche Posay. Bij ons te koop in de apotheek.

When you get to spend your Friday with this fox 💋#meghanmarkle Een foto die is geplaatst door null (@nicholajoss) op 13 jan 2017 om 16:31 CET