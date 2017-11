De schoenen van Pharrell Williams voor Chanel gaan nu al de toonbank over voor meer dan een auto Timon Van Mechelen

Bron: Vogue 0 Getty Images Style Pharrell Williams heeft samen met modemerk Chanel en Adidas een paar sneakers gelanceerd ter ere van de sluiting van de beroemde Parijse conceptstore Colette. Er zijn maar vijfhonderd paar van de zwart-witte schoenen gemaakt, op eBay wordt dan ook al meer dan 20.000 euro geboden voor de limited edition sneakers.

Begin deze week werden de schoenen voorgesteld op een spectaculair feest in Parijs, waar onder andere zanger Justin Timberlake op aanwezig was. Pharrell ontwerpt al langer dan vandaag sneakers voor Adidas, maar het is de eerste keer dat ook Chanel zijn naam aan de Duitse sportgigant verbindt. Pharrell was overigens ook al te zien in campagnes van Chanel, de samenwerking is dus geen complete verrassing.

De beide partijen namen samen de Originals NMD Hu sneakers onder handen. Op de rechtse schoen staat ‘Chanel’ gedrukt, op de andere ‘Pharrell’. Het was Karl Lagerfeld zelf, de hoofdontwerper van Chanel, die uiteindelijk dit paar uitzocht. “We hebben vijf verschillende sneakers ontworpen, Karl koos dit paar uit,” vertelt Pharrell aan Women’s Wear Daily. “Toch wel een hele eer, want hij kon even goed een paar uitkiezen met alleen ‘Chanel’ opgedrukt en niet ‘Pharell’.”

screenshot eBay

20.000 voor een paar sneakers

Er zijn in totaal amper 500 paar van de sneakers gemaakt en ze zijn alleen te koop bij de hippe conceptwinkel Colette in Parijs. Chanel doet ter ere van de sluiting van de winkel een take-over, het bekende logo met de C’s is er momenteel dan ook overal te zien. Origineel kosten de sneakers ongeveer 900 euro, maar op eBay worden ze nu al doorverkocht voor maar liefst 20.000 euro en meer. Aan Women’s Wear Daily verklapte Pharrell al dat er 12.000 mensen op de wachtlijst staan voor de schoenen. “Gek eigenlijk, het zijn uiteindelijk maar gewoon sneakers,” vertelde hij daarover.

Mooi wel is dat de volledige opbrengst naar het Chanel Foundation gaat, een organisatie die vrouwen wereldwijd steunt om sociale veranderingen door te voeren.

