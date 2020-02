De schipperspetjes zijn terug: met deze exemplaren maak jij je outfit compleet Roxanne Wellens

20 februari 2020

16u52

Bron: Page Six 0 Style Met de lente voor de deur, is de zeemanspet weer hot. Celebs als Miley Cyrus (27) en Sienna Miller (38) werden er alvast mee gespot. Wij zochten daarom de mooiste exemplaren voor je uit.

Een tijdje geleden waren ze hip, nu zijn ze dat opnieuw: de schipperspetjes. Hoog tijd om je oude exemplaar af te stoffen of er eentje aan te schaffen. De petjes zijn namelijk hét ideale accessoire voor de lente. Lekker warm, en ze maken je outfit meteen af. Combineer ze met je favoriete zonnebril bij mooie lentedagen of draag ze met een sjaal wanneer het koud is. Je kan ze natuurlijk ook gebruiken om een bad hair day mee te camoufleren.

1/ H&M, 14,99 euro, online te koop.

2/ NA-KD, 22,95 euro, online te koop.

3/ Brixton, 44,29 euro, online te koop.

4/ Barts, 24,90 euro, online te koop.

5/ Zara, 17,95 euro, online te koop.

6/ Brixton, 44,95 euro, online te koop.