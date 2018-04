De salopette voor mannen wint (weer) aan populariteit Timon Van Mechelen

04 april 2018

16u14 0 Style Vrouwen hebben de salopette tijden geleden (weer) omarmt, nu is het ook de beurt aan heren. Niet dat het een nieuw item is in de garderobe van mannen, maar we zien het de laatste tijd weer opvallend vaak opduiken. Deze week nog in de nieuwste samenwerking tussen skatelabel Supreme en The North Face, eerder ook op de catwalk tijdens de mannenmodeweken.

Van Levi’s en Carhartt tot Raf Simons en Walter Van Beirendonck, de salopette zit in heel wat mannencollecties en is duidelijk aan een flinke comeback bezig. De salopette – ook wel overall genoemd in het Engels – werd uitgevonden voor werkmannen om zichzelf te beschermen. Een kleine eeuw later produceerde Levi Strauss ze in grote getalen, al waren ze vooral in de jaren zeventig razend populair.

Daarna werden ze een tijdlang niet meer interessant bevonden door heren en ontwerpers, om nu terug te keren. Zelfs de Amerikaanse Vogue wijdde er deze week een artikel aan op hun website. Dat het razend populaire skatelabel Supreme 3 salopettes in hun laatste nieuwe samenwerkingscollectie met The North Face heeft zitten, zal daar ongetwijfeld alleen nog maar aan bijdragen. Hieronder vind je alvast een aantal leuke exemplaren.

Levi's® Silvertab overalls

€ 129,95, o.a. online en in de winkels van Levi's te koop en bij Urban Outfitters.

Carhartt Bib Overall

159,00, o.a. online en in de winkels van Carhartt te koop.

BDG Washed Black Dungarees

€ 49,00, online en in de winkels van Urban Outiftters te koop.