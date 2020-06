De revival van de toupet: kapperszaak lanceert hoofddeksels voor mensen met haarverlies Nele Annemans

10 juni 2020

12u02 2 Style Hoewel ze bijna twee maanden de deuren moest sluiten, heeft Hiske Van De Wouwer (42) van de Antwerpse kapperszaak The Pony Club niet stilgezeten. Zij lanceert nu de Hairbuddies: betaalbare hoofddeksels zoals mutsen en petten waar echte lokken aan bevestigd zijn, voor mensen die lijden aan haarverlies.

Hiske, het kloppende hart van The Pony Club, vond de inspiratie voor de Hairbuddies bij een van haar vaste klanten die haar moeder verloor aan een slepende ziekte. Toen haar mama ziek werd en te maken kreeg met haarverlies, merkte ze op dat er weinig mooie alternatieven bestaan voor de traditionele pruiken. Die vraag van haar klant hield Hiske zo bezig dat ze naar een oplossing zocht.

Dagelijks knipt de kapster zoveel mooie lokken waar normaal helemaal niets meer mee gedaan wordt. Die gebruikt ze nu voor het creëren van Hairbuddies.

Mooie lokken omtoveren tot leuke kapsels voor mensen die aan haarverlies lijden, is het mooiste geschenk Hiske Van De Wouwer

“Het knippen van iemands lange lokken heeft iets magisch. Haar bevat DNA, het is een deel van iemands verhaal. Als we die mooie lokken omtoveren tot leuke kapsels voor mensen die aan haarverlies lijden, is dat het mooiste geschenk”, vertelt Hiske over haar nieuwe project.

Mutsen, petten, bandeaus en vissershoedjes

Die lokken bevestigt ze aan haarstukjes zoals mutsen, petten, bandeaus en vissershoedjes. De prijzen variëren omdat elke Hairbuddy uniek is, maar de maximumprijs bedraagt 170 euro. Via de ziekteverzekering kan je het volledige bedrag terugbetaald krijgen en zo heeft iedereen ook de kans om een Hairbuddy te kopen.

Om zo veel mogelijk mensen te kunnen helpen, roept de kapster iedereen op om massaal lokken te doneren. Alle haarkleuren en haartypes zijn goed om tot een Hairbuddy omgetoverd te worden, al moeten de lokken minstens een lengte van 30 centimeter hebben. Je kan je haar doneren tijdens een kapbeurt bij The Pony Club, of je kan je haar opsturen naar de kapperszaak, met een persoonlijk briefje erbij.

The Pony Club, Charlottalei 36, 2018 Antwerpen, info@theponyclub.be