De reden dat Meghan Markle vaak schoenen draagt die te groot zijn

24 juni 2018

15u22 0 Style Elke stap die Meghan Markle tegenwoordig zet, wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Dat ze op haar laatste paar publieke vertoningen telkens net te grote schoenen droeg, werd dan ook snel opgemerkt. En er zou nog eens een goede reden achter zitten ook.

“Het gebeurt heel vaak dat beroemdheden voor een verschijning op een publiek event zoals een rode loper of receptie kiezen voor een paar schoenen die een maat of zelfs twee maten te groot zijn,” legt mode-expert Harriet Davey uit aan The Independent. “Zo vermijden ze pijnlijke blaren. Vooral ook omdat je voeten zwellen als je lang rechtstaat. Iets te grote schoen dragen, lijkt dan een goede oplossing.”

Alleen zijn te grote schoenen, en dan zeker van die hoge stiletto’s die Meghan graag draagt, toch heel vervelend om op te lopen? Dat lost ze volgens Davey op door propjes watten of zakdoeken vooraan in de schoenen te stoppen. “Van zodra de voeten beginnen zwellen, haalt ze die er dan uit.”

Iets om zelf te proberen?

Stel je hebt pakweg een trouwfeest op de planning staan, waarop je lang moet rechtstaan. Een goed idee om net zoals Meghan te grote schoenen te dragen? Voor een enkele avond af en toe, kan het perfect. Maar langdurig te grote schoenen dragen, brengt op termijn serieuze gevolgen met zich mee. Te beginnen met eelt of likdoorns, maar je kunt er ook plat-, spreid of doorgezakte voeten aan overhouden. Niet iets om al te vaak te herhalen dus.