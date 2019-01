De rachel, de scrunchie en blauwe oogschaduw: deze nineties beautytrends maken een comeback Sophie Vereycken

18 januari 2019

08u58 0 Style 

Style Alles komt altijd terug. Niet alleen die goede voornemens, maar ook blauwe oogschaduw, frosted lips, de rachel en de scrunchie. Deze beautytrends uit de jaren 90 zijn helemaal terug van weggeweest.

De accordeon

Op het eerste gezicht lijkt het vooral een handig hulpmiddel om je haren naar achteren te houden tijdens het joggen, maar de accordeon is zoveel meer dan dat. Een hip accessoire bijvoorbeeld, sinds het gespot werd op de catwalk bij Prabal Gurung. Groot verschil met pakweg twintig jaar geleden: draag hem niet in combinatie met wafeltjeshaar of krullen, maar veeleer als een strakke wetlook voor een moderne toets.

Meerkleurig haar

Gekleurde highlights hoorden helemaal thuis in de grungelook en beleven opnieuw een moment de gloire. Iets meer pastel, iets minder neon dan in de jaren 90, al bewijst de veelkleurige coupe van Alicia Keys dat ook felle kleuren eigenlijk prima kunnen.

Frosted lips

Pamela Anderson, Gwen Stefani, Naomi Campbell en Kate Moss waren grote fan: lippen die eruitzien alsof je net van een glazuurlaagje gesnoept hebt. Na enkele decennia waarin de frosted lipsticks naar de diepste krochten van de badkamerkast verbannen werden, zijn ze weer helemaal hot en happening. De bleke parelmoerkleur hebben we gelukkig in de jaren 90 gelaten. Het frosted effect zien we steeds vaker opduiken op de catwalk en de rode loper.

Blauwe oogschaduw

Britney, Angelina en Christina droegen het in de jaren 90, die buurvrouw op leeftijd zweert er nog altijd bij. Gelijk heeft ze, want blauwe oogschaduw is anno 2019 aan een serieuze revival bezig. Zij het minder hemelsblauw, maar meer kobalt, turkoois of marine. Kies voor een grafische eyeliner als statement of net een vrolijk waasje over het volledige ooglid.

De rachel

2019 is het jaar van de wedergeboorte van het laagjeskapsel. Die coupe werd halfweg de jaren 90 immens populair met dank aan Jennifer Aniston in ‘Friends’. ‘De rachel’ zorgde wereldwijd voor een stormloop naar de kapper. De hedendaagse variant van de legendarische coupe heeft iets langere laagjes en een froufrou.

Lipliner

‘If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.’ En met extreem donkere lipliner, zo blijkt als we naar de foto’s van onze favoriete meidengroep uit de nineties kijken. Terwijl toen de donkere liprand de focus was, wordt lipliner nu vooral ingezet als trucje om de lippen voller te laten lijken. Geen duidelijke lijn, maar een zachte overgang, waardoor het lijkt alsof je lippen van nature vol zijn.

Bruine lipstick

Kylie Jenner gaf vorig jaar het startschot voor de revival van de bruine lipstick, en daar komt voorlopig geen verandering in. De moderne versie is dan wel minder donker, de matte finish en assige ondertoon blijven onveranderd.

De scrunchie

De kans is groot dat je ze zelf nog gedragen hebt. De scrunchie, of grote stoffen haarwokkel, was onze beste vriend toen we als vrolijke kleuter door het leven gingen. Met de jaren kwam ook het stijlgevoel, dus verdwenen de felgekleurde ondingen naar de achtergrond. Al brengt de nieuwe garde Hollywoodsterren daar nu verandering in, want er werden al heel wat it-girls met een scrunchie gespot.