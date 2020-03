De populairste woonstijlen volgens Google én de leukste inspiratie voor interieurliefhebbers lvds

30 maart 2020

09u56

Bron: marieclaire 0 Style Nu we met z’n allen binnen zitten, kan ons interieur er maar beter leuk uitzien. Je Pinterest-borden puilen waarschijnlijk uit van de inspiratie en je voelt het vast kriebelen om alles te reorganiseren. Maar wat zijn nu eigenlijk populairste en meest gegoogelde interieurstijlen?

De makelaars van Sell House Fast UK stelden aan de hand van gegevens op Google een lijst samen van de 20 meest opgezochte interieurstijlen. Vintage is de meest populaire trend, gevolgd door industrieel, hedendaags en Scandinavisch. Kijken we specifiek naar België zien we industriële stijl op kop staan, gevolgd door vintage, Scandinavisch en landelijk op plaats vier.

Voel je het al kriebelen om alles te herschikken en misschien zelfs wat nieuwe aankopen te doen? Hieronder vind je alvast wat interieurinspiratie voor vier populaire stijlen: vintage, industrieel, Scandinavisch en landelijk.

1/ FonQ, € 124,95, online te koop.

2/ Maison du Monde, € 1199, online te koop

3/ Boompje voor thuis, € 54, online te koop.

4/ Homedeco, € 99,95, online te koop.

5/ Artiks, € 4,95, online te koop.

6/ FonQ, € 33,95, online te koop.

7/ Côté Lumière, € 138,93, online te koop.

8/ Vintage vibes, € 1995, online te koop.

1/ Homedeco, € 39,95, online te koop.

2/ Dimehouse, € 279,95, online te koop.

3/ Maison du monde, € 129, online te koop.

4/ Leen Bakker, € 549, online te koop.

5/ Light & living, € 66,45, online te koop.

6/ Dime house, € 79,95, online te koop.

7/ Lamp en light, € 219, online te koop.

8/ Manutan, € 114,50, online te koop.

1/ Seletti, € 69, online te koop.

2/ Homedeco, € 18,95, online te koop.

3/ Trio, € 43,30, online te koop.

4/ Etsy, € 28,64, online te koop.

5/ Hema, € 45, online te koop.

6/ Designerchairs, € 137, online te koop.

7/ FonQ, € 22,50, online te koop.

8/ Homedeco, € 1049, online te koop.

1/ Wonen met lef, € 59, online te koop.

2/ Living-shop, € 328,90, online te koop.

3/ Bol.com, €32,90, online te koop.

4/ Klokken.shop, € 89,95, online te koop.

5/ Leen Bakker, € 21,99, online te koop.

6/ Vidaxl, € 29,99, online te koop.

7/ JYSK, € 39,99, online te koop.

8/ Maison du Monde, € 79,99, online te koop.

9/ Landelijk Inrichting, € 839, online te koop.