De populairste rok van het jaar is opnieuw te koop Liesbeth De Corte

02 juli 2018

14u49 0 Style Van coole Francaises tot New Yorkse bloggers en modellen wereldwijd: zowat elke it-girl is al eens gespot in de Naomi skirt van Réalisation Par. Een hele tijd lang kon het Australische cultlabel de bestellingen niet bijhouden en was het kledingstuk uitverkocht, maar nu is het opnieuw verkrijgbaar. Hoezee!

Wie het modewereldje een beetje volgt, heeft vast en zeker al eens van Réalisation Par gehoord. Het merk slaagt er steeds opnieuw in om kledingstukken op de markt te brengen die zowel een Italiaanse 'la vita e bella'-vibe als een Franse 'je ne sais quoi'-attitude uitstralen. En dat valt ook in de smaak bij heel wat sterren, die zich regelmatig hullen in kleedjes van het label. Hun meest bekende stuk? Dat is zonder twijfel het rode Alexandra jurkje, dat onder meer in de kast hangt bij Kylie Jenner, Phoebe Tonkin, Selena Gomez, Kaia Gerber en Bella Hadid.

Maar nu lijkt het er sterk op dat het kleedje concurrentie krijgt van 'The Naomi Skirt'. Fashionista's wereldwijd vallen in zwijm voor deze satijnen rok met luipaardprint, maar hoe valt die populariteit te verklaren? Simpel: dit hebbeding past écht bij alles. Combineer het met een witte T-shirt en sneakers, een cropped truitje of formele blouse, en je loopt telkens weer rond met een coole, nostalgische outfit.

Maar er is nog een extra reden. Omdat het gaat om een midirok met elastische tailleband, flatteert het kledingstuk iedereen. Dat het zich leent voor elk seizoen, is ook nog leuk meegenomen. Het enige nadeel: je moet er wel zo'n $ 180 (of omgerekend ongeveer 155 euro) voor overhebben.

🦓+🐆 Een foto die is geplaatst door null (@emilisindlev) op 10 jun 2018 om 15:39 CEST

Scream for 🍦 Een foto die is geplaatst door null (@lucywilliams02) op 09 jun 2018 om 19:25 CEST

💔 Een foto die is geplaatst door null (@sabinasocol) op 18 mei 2018 om 17:59 CEST

Coffee date with my LA wife♥️ @jessieandrews #ootd Een foto die is geplaatst door null (@mayastepper) op 28 apr 2018 om 19:50 CEST