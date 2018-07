De populairste modemerken van het moment zijn... Liesbeth De Corte

21 juli 2018

10u06 0 Style Naar goede gewoonte heeft Lyst opnieuw een halfjaarlijks rapport uitgebracht met de hipste merken van het moment. Vorig jaar werd Gucci van de troon gestoten door Balenciaga, maar nu klimt het Italiaanse modehuis weer naar de top.

Heb je het gevoel dat je overal de dubbele G's ziet opduiken? Op de catwalk, op straat en op Instagram? Geen zorgen: je bent niet aan het ijlen. Volgens de bekende webshop Lyst is Gucci momenteel de meest hippe vogel van alle modemerken.

Om het rapport te maken, baseert Lyst zich altijd op het gedrag van z'n klanten. Ter info: per maand maken zo'n 500 miljoen shoppers gebruik van de modewebsite. Op numero uno prijkt dus opnieuw Gucci, en dat heeft het merk volgens Lyst te danken aan een campagne met Harry Styles als gezicht.

Op plaats 2 staat het streetwearlabel Off-White van de excentrieke Virgil Abloh. Een verrassing, en toch ook weer niet als je kijkt naar de hype rond de samenwerkingen met Rimowa, Nike en IKEA. De top 3 wordt afgesloten door Balenciaga, het modehuis dat nog het vaakst over de tong gaat. Of het nu gaat over de Triple S, z'n ugly sneaker, of de Crocs met plateauzolen: alles verkoopt als zoete broodjes.

Nummer 4 is ook nog het vermelden waard. Het gaat om Givenchy, dat maar liefst 6 plaatsen gestegen is in de lijst. De reden? Niemand minder dan Meghan Markle zit er voor iets tussen, want - zoals iedereen ondertussen wel weet - was haar trouwjurk van de hand van ontwerpster Clare Waight Keller.

De volledige top 10

1. Gucci

2. Off-White

3. Balenciaga

4. Givenchy

5. Dolce & Gabbana

6. Vetements

7. Versace

8. Fendi

9. Nike

10. Prada