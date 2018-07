De populairste designertas uit de jaren 2000 maakt een comeback Timon Van Mechelen

19 juli 2018

18u02 0 Style De beroemde Saddle Bag van Dior is terug van weggeweest. De kleine tas die onder de oksel gedragen wordt, werd in 1999 voor het eerste geïntroduceerd door John Galliano, toenmalig artistiek directeur van Dior. De afgelopen jaren zag je hem weer steeds vaker terug opduiken in het straatbeeld en vandaag lanceert het modehuis hem officieel opnieuw als dé tas van het jaar.

Zoals de naam al zegt, is de tas geïnspireerd op het zadel van een paard. Je sluit de tas met de blinkende letter ‘D’, die verwijst naar de merknaam Dior. Na de lancering in 1999 groeide de Saddle Bag al snel uit tot een waar culticoon, gedragen door sterren als Beyoncé en Carrie Bradshaw in de serie Sex and The City.

Creatief directeur van het modehuis Maria Grazia Chiuri, besloot een paar maanden geleden de tas opnieuw op te nemen in herfst- en wintercollectie voor 2018/2019, en vandaag worden de nieuwe varianten gelanceerd. Hij komt in 2 maten en kan zowel onder de oksel als crossbody gedragen worden doormiddel van een etnische riem.

De handtas is zowel online als in de winkels van Dior te koop.