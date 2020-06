De polo is terug van weggeweest: de 12 mooiste exemplaren Nele Annemans

02 juni 2020

11u01 2 Style Poloshirts alleen voor het tennisveld of golfterrein? Think again! Deze lente en zomer maken ze een heuse comeback in onze garderobe. Bovendien vind je ze in alle vormen en maten. Dit zijn alvast onze favorieten!

Mooi monochroom

Van links naar rechts:

Geribbelde polo in babyblauw van Stradivarius, 19,99 euro, online te koop.

Gehaakte polo in citroengeel van WE Fashion, 39,99 euro, online en in de winkels te koop.

Lilakleurige polo van Bimba Y Lola, 120 euro, online te koop.

Lichtblauwe polo van Mango, 19,99 euro, online en in de winkels te koop.

Met een streepje

Van links naar rechts:

Polo in lavendel- en limoenkleur van Monki, 20 euro, online te koop.

Witte polo met donkerblauwe strepen van Ellesse, nu voor 33,85 euro i.p.v. 44,95 euro, online te koop.

Gestreepte polo van Nike, 44,95 euro, online te koop.

Polo in gebroken wit met neonstrepen van Essentiel, 145 euro, online en in de winkels te koop.

Met lange mouwen

Van links naar rechts:

Zalmkleurige polo van Zara, 25,95 euro, online en in de winkels te koop.

Polo in imitatiebont van Bershka, nu voor 11,99 euro i.p.v. 29,99 euro, online te koop.

Donkergroene polo met lange mouwen van H&M, nu voor 9,99 euro i.p.v. 14,99 euro, online en in de winkels te koop.

Polo in gebroken wit van Vanilia, 79,95 euro, online te koop.