De poedelcoupe - oftewel de permanent - is weer helemaal terug Liesbeth De Corte

26 november 2019

14u52 5 Style Alles komt terug. Dat is het mantra van de mode- en beautywereld. Het laatste bewijs is de renaissance van de ontplofte poedelcoupe, oftewel de permanent. Maar vrees niet: de krullen hebben een welverdiende update gekregen en zien er een stukje tammer uit dan pakweg 30 jaar geleden.

Wat hebben Julia Roberts in Pretty Woman, Jennifer Gray in Dirty Dancing, Olivia Newton John in Grease en koningin Fabiola gemeen? Ze hadden allemaal een weelderige permanent. Niet zo vreemd, want de krullen kenden hun hoogtepunt in de jaren 70 en 80. Wat later verdween het kapsel van het toneel.

“De permanent moest plaats ruimen voor de stijltang”, vertelt kapper Thierry Huys van Coiffure Nadia & Thierry in Knokke. “We gingen van het ene uiterste naar het andere. Plots wilden vrouwen plat, gladgeföhnd haar. Het ging zelfs zo ver dat er tijdens een weekend weg, een uitstapje of avondje uit stijltangen werden meegesleurd in handtassen. Allemaal voor een strakke coupe.”

In een nieuw jasje

Langzaam maar zeker lijkt de permanent uit het verdomhoekje te kruipen. Steeds vaker zien we het opnieuw - in een modern jasje weliswaar - opduiken. Geen pluizige poedel-eske kroon, wel een natuurlijke en nonchalante look. Onder meer sterren als Jaime King, Bella Hadid, Charlotte Gainsbourg, Priyanka Chopra en Emma Stone kiezen voluit voor krul en textuur; en we konden het spotten op de catwalk bij Gucci en Celine. Zelfs modebladen als Vogue en Harper’s Bazaar kondigen met toeters en bellen aan dat de haarstijl een comeback gemaakt heeft.

Daar is een logische verklaring voor, meent Thierry. “De mode is tegenwoordig ontzettend retro. Je ziet een heleboel trends uit de sixties, seventies, eighties en nineties opnieuw de revue passeren. En bij een broek met olifantenpijpen en crop tops hoort ook de perm."

Wat is het exact?

Concreet wordt er bij deze haarstijl aan de haarstructuur gesleuteld. “Bepaalde verbindingen in je lokken worden gebroken, waardoor de bestaande vorm van je haren verdwijnt”, legt Thierry uit. Vervolgens worden je haren in de krul gezet, met blijvend succes. Denk maar aan het clichébeeld van een kapsalon gevuld met omaatjes met ingedraaide rollers die gezellig zitten te keuvelen onder een kap.

“De millennials en generatie Z is daar niet van op de hoogte”, zo gaat Thierry verder. “Eigenlijk kennen ze de permanent niet. Ze linken het niet met koningin Fabiola of de behandeling an sich, maar zien enkel sterren met glamourkapsels in modebladen en op sociale media. Jonge vrouwen vinden die foto’s mooi en willen het ook.”

Geen zure tomaten meer

Nog volgens Thierry durven vrouwen tegenwoordig meer te experimenteren met hun kapsel. We vragen steeds vaker ‘ombres’ aan onze kaper, bleken de haren platinumwit of granny grijs en gaan thuis zelf aan de met stylingapparaten. Ook zijn we wispelturiger: de ene dag willen we frizzy, de andere dag steil. Bijgevolg krijgen onze lokken veel te verduren. Kappers moeten hierop inspelen, waardoor de producten voor het chemische krullenkapsel minder agressief en schadelijk geworden zijn. Thierry: “Ik vergelijk het soms met het werk van een kok. Als hij zure tomaten gebruikt, zal hij geen lekkere tomatensoep maken. Voor een goed resultaat moet je werken met kwalitatieve producten. Zelf werk ik het liefst met Dulcia Tonique van L’Oréal Professionnel.”

Desondanks moeten je haren wel een intensieve behandeling doorstaan. En dat vraagt voor een uitgebreide verzorging achteraf. Anders loop je het risico om langer dan een week rond te lopen met een kroezelkop met een hoog bad hairday-gehalte. “Een voedende, verzorgende shampoo en conditioner, zoals die uit de Volumfique-reeks van Kérastase, zijn een must”, stelt Thierry.

Wie hoopt om ’s ochtends uit bed te rollen met een bos Instagramwaardige krullen, is er ook aan voor de moeite. “Zelfs een permanent vraagt na een nachtje slapen tijd en geduld voor de nodige opsmuk. Ik raad aan om een mousse te gebruiken die krullen verstevigt en de nodige finesse bezorgt.” Een perfecte out-of-bed-look moet je dus niet verwachten. Maar ach, wie schoon wil zijn, moet lijden, wordt wel eens gezegd. En wat zijn dan vijf minuutjes extra voor de spiegel?