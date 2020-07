De permanent voor mannen is een ding op TikTok

Wie permanent zegt, die denkt aan de ontplofte poedelkapsels uit de jaren 80. En toch is deze haarstijl goed bezig met het veroveren van TikTok. De hashtag #perm heeft al meer dan 336,8 miljoen views verzameld.

Dat is te wijten aan (of te danken aan, het is maar hoe je het interpreteert) enkele jonge kerels. De jongens stappen naar hun lokale kapper om hun lokken in de krul te laten leggen. Even ter verfrissing: bij een permanent worden bestaande zwavelverbindingen in je haar gebroken, waardoor de bestaande vorm van je haren verdwijnt. Vervolgens worden er nieuwe verbindingen gemaakt terwijl je haren in de krul zitten. En - je raadt het al - die leveren langdurig blijvende krullen op.

Toegegeven: het resultaat ziet er best goed uit. Denk niet aan de weelderige haren van Olivia Newton John uit Grease of koningin Fabiola, maar wel aan een mix van Jon Snow uit Game of Thrones en acteur Timothée Chalamet. Lekker nonchalant en warrig.

“Er zijn al heel wat influencers die het uitgeprobeerd hebben, en nu springen er steeds meer jongens mee op de kar”, reageert TikTokker Nikko Mendez in het Amerikaanse magazine Allure. “Het is origineel, uniek en het trekt de aandacht. En dat zorgt ervoor dat de permanent een goeie boost is voor je zelfvertrouwen.”



