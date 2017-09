De paspoppen van H&M krijgen realistischere maten Timon Van Mechelen

09u12 3 H&M Style H&M gebruikt steeds vaker paspoppen met brede(re) heupen, borsten en billen. De Zweedse modeketen wil hiermee diverse lichaamstypes beter weerspiegelen en de kleding optimaal tonen aan hun klanten. H&M begon er vorig jaar al mee en verspreidt de paspoppen geleidelijk aan over de winkels wereldwijd.

Er zijn weinig vrouwen met het lichaam van een topmodel, dus zo gek is het niet dat winkels steeds vaker willen dat de paspoppen beter aansluiten bij de vormen van een realistische vrouw. En dat merken ook de verkopers van paspoppen. "Ik zie maatje 34 nog niet verdwijnen, maar we verkopen iets grotere maten wel vaker", vertelt Griet Kindt, CEO van Best Mannequins aan VTM NIEUWS. Volslanke paspoppen - met maatje 42-44 - verkopen ze ook, maar daar is de markt nog niet klaar voor. "We zien dat de verkoop ervan lichtjes stijgt, maar verder is het nog niet aan de orde."



H&M zet nu alvast de goede toon, maar de Zweedse keten is niet de enige die meer paspoppen gebruikt met realistische maten. C&A gebruikt al een tijdje, naast de poppen met een 'sample maat', ook vollere mannequins met maat 42-44. Twee jaar geleden kondigde de Britse keten Topshop aan geen magere paspoppen meer bij te bestellen, nadat ze heel wat kritiek ontvangen hadden op de graatmagere poppen in hun winkels.