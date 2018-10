De panty-etiquette: zo overleeft je kousenbroek de wintermaanden Liesbeth De Corte

22 oktober 2018

15u07 0 Style Vaarwel blote benen. Met de herfst en het bijhorende regenachtige weer is ook het kousenbroekenseizoen gestart. Tot grote frustratie van vele vrouwen, want het gebeurt maar al te vaak dat je gehaast zo’n onding aandoet en pas achteraf merkt dat er een ladder in zit. Wij gingen te rade bij Veronique Matthys, de panty-experte van Veritas.

Het is een doorn in het oog bij vele vrouwen: vroeg of laat eindigt je panty met een gaatje of een ladder. Het gevolg: veel sneller dan je wilt moet je alweer een nieuw paar kopen. Veronique Matthys deelt enkele tips zodat je zo lang mogelijk van je kousenbroek kunt genieten.

1. Kies wijs

Het voorkomen van gaten en ladders begint al in de winkel, legt Matthys uit. “Hoe lichter de kleur van de panty is, hoe fragieler die is", waarschuwt ze al. Andersom geldt ook dat hoe dikker de stof is, hoe kleiner de kans is op een ladder.

2. Size matters

Het is ook belangrijk dat je de juiste maat kiest. Als de panty een tikje te klein is, ga je die uitrekken en gaan ze gemakkelijker stuk. “Op de achterkant van de verpakking staat er altijd een matentabel. Hierop kan je aflezen wat jouw juiste maat is, op basis van je gewicht en lengte. Zit je tussen twee maten in? Dan kies je het best een maatje groter, zeker als je lange benen hebt of een curvy lady bent.”

De enige uitzondering op de regel zijn de huidskleurige panty’s. “Als je dan een te grote maat koopt, krijg je rimpels in de stof en het bomma-effect”, lacht Matthys.

3. They see me rollin

We maken ons er allemaal schuldig aan. In allerijl nog snel een kousenbroek aandoen, waardoor je hem al sloopt voor je goed en wel buiten staat. “In plaats van de kous snel omhoog te trekken, kan je ze beter oprollen. Plaats je duimen in de teen van de panty en trek hem voorzichtig over je voet, tot je tenen en hiel goed zitten. Rol je panty dan beetje bij beetje omhoog tot die goed zit.”

Ringen of juwelen leg je best even aan de kant, en dames met lange nagels gebruiken beter een handschoen. “Of neem een oude panty bij de hand, dat werkt ook”, vertelt Matthys.

4. Lak is je redder in nood

“Heb je toch een gaatje gemaakt? Gebruik dan doorzichtige nagellak of haarlak om te voorkomen dat de ladder groter wordt”, raadt ze aan. “Tegenwoordig bestaan er ook ladderresistente panty’s. Als je dan aan een stoel blijft hangen of met de rits van je laarzen een gaatje maakt, wordt die niet groter.”

5. Kleine wasjes, grote wasjes

“De beste optie is je kousenbroeken met de hand te wassen, maar drukke vrouwen die we zijn, hebben we daar niet altijd de tijd voor. Het alternatief is om je panty te plooien en in een waszakje te steken. Om de vorm te behouden, laat je de panty aan de lucht drogen. En voor het beste resultaat leg je hem plat neer.”