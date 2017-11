De ontwerper die Burberry weer groot maakte, verlaat het merk Timon Van Mechelen

11u53

Bron: Business of Fashion 0 AFP Christopher Bailey. Style Gisteren werd bekend gemaakt dat Christopher Bailey in maart 2018 modemerk Burberry verlaat. De 46-jarige Brit werkt al sinds 2001 voor het modehuis en wist de omzetcijfers eigenhandig tot ongekende hoogtes te stuwen.

“Het was een enorme eer om de afgelopen zeventien jaar voor Burberry te werken en te leren van zo’n grote bijzondere groep mensen. Ik kijk ernaar uit om mij vast te bijten in nieuwe creatieve projecten, maar ik zal wel toegewijd blijven aan het toekomstige succes van dit geweldige merk om een zo’n vlot mogelijke overgang te garanderen,’ vertelt de ontwerper aan Business of Fashion.

Christopher Bailey werd in 2001 aangenomen bij Burberry als ontwerper. Hij was het die ervoor zorgde dat het merk terug bekend werd als meer dan alleen de trenchcoats met typerende ruiten in de voering. Burberry maakte weer zijn opwachting op de Londense modeweek, menig celeb uitten zich als fan en dat was ook merkbaar in de omzetcijfers van het Britse label. Die wist Bailey tot ongekende hoogtes te stuwen.

In 2009 werd Bailey Chief Creative Officer van Burberry, in 2014 zelfs CEO. In juni deed hij een stap terug en droeg hij de dagelijkse leiding over aan Marco Gobbetti, die van het Franse merk Céline kwam. Dat hij in maart 2018 het merk voorgoed verlaat komt dan ook niet als een complete verrassing.