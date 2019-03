De ongeschreven regels van kleding met de hand wassen Timon Van Mechelen

07 maart 2019

12u46 0 Style Vroeger werd alle kleding met de hand gewassen. Tegenwoordig hebben (gelukkig) enkel items gemaakt van delicate stoffen een wasvoorschrift dat aanraadt om het met de hand te wassen. Mag dat ook met het handwasprogramma van je wasmachine, moet je een speciaal wasmiddel gebruiken en wat als een kledingstuk bijvoorbeeld zowel wol als polyester bevat? We beantwoorden enkele ‘prangende’ wasvragen.

Als je niet weet of een kledingstuk met de hand gewassen moet worden of niet, moet je even het wasvoorschrift lezen dat aan de binnenkant van de zoom van een kledingstuk genaaid zit. Al wil dat niet zeggen dat je ook daadwerkelijk met een emmer water en je handen aan de slag moet gaan. Daar kunnen we eigenlijk kort in zijn: dat doe je beter nooit.

Door daadwerkelijk met de hand te wassen, beschadig je de textielvezels omdat je het kledingstuk wel moet uitwringen en kneden. Ook wordt het er minder proper door en kunnen kleuren doorlopen. Voor items gemaakt van zijde en katoen kies je best voor het koude handwasprogramma van je wasmachine. Kledingstukken van wol en kasjmier was je daarentegen beter op het wolprogramma omdat het koude water van de handwasstand de vezels doet schrikken waardoor het kledingstuk kan krimpen.

Items van zijde of stukken met bijvoorbeeld pailletten of veel verschillende materialen breng je best naar de droogkuis om zeker te zijn. Hoewel je ook winterjassen in principe zelf kan wassen, zoals we hier al uitlegden, is en blijft dat wel op eigen risico. Als je zeker wil zijn dat je jas nog een volgende winter mee kan, is chemische reiniging ook hierbij aangeraden.

Een aantal extra tips

- Als je wasmachine geen handwasprogramma of wolprogramma heeft, kun je wol, kasjmier en angora wassen op 30°C. Het wasprogramma mag ook maar een maximaal toerental van 1.200 toeren per minuut hebben.

- Vlekken zijn veel moeilijker te verwijderen als ze opgedroogd zijn, dus probeer vuile kleding altijd zo snel mogelijk in de wasmachine te stoppen.

- Was delicate stoffen niet te veel. Een wollen trui was je best maar een 5-tal keer per jaar. Hang het kledingstuk in tussentijd even buiten en gebruik een verfrissende spray zoals de ‘knitwear mist’ van Marie-Stella-Maris en I Love Mr. Mittens om vieze geurtjes te elimineren.

- Het klinkt misschien gek, maar het is belangrijk om de textielvezels rust te gunnen. Draag een kasjmieren trui bijvoorbeeld liefst geen 2 dagen achter elkaar, maar laat het na 1 keer dragen even rusten in je kledingkast. Zo blijft het veel langer mooi.

- Bij een kledingstuk dat gemaakt is van verschillende materialen, hou je altijd rekening met de zwakste vezel. Bij een trui van wol en katoen is dat bijvoorbeeld wol. En dus hoor je het te wassen op het wolprogramma, ook als er maar 20% wol in zit.

- Verder is ook de keuze van je wasmiddel belangrijk. Was fijne was altijd met een aangepast wasmiddel voor wol, zijde én fijne was. Het wasmiddel beschermt je delicate kleding tegen krimpen, vervilten en verkleuren.

- Wol is een natuurlijk materiaal dat de eigenschap heeft om te gaan ‘opwollen’. Dat heeft niets te maken met de manier waarop je het wast. Een wolkammetje, zowel handmatig als elektronisch, biedt soelaas.