De Nieuwste mode: Nederlandse scholieren dragen hun werkkleding als merkkleding. Naar school in jasje van Albert Heijn of IKEA

08 januari 2019

09u02

Bron: Parool 0 Style Werkkleding gaat bij Nederlandse scholieren door voor stijlvol. Ze gaan erin naar school en naar feesten. “Ik wil nog een KFC-polo, die rode kleur vind ik genieten.”

Vergeet het shabby imago van een supermarkt- of schoonmaakuniform, stijlvol is anno 2019 een betere woord om de outfits mee te omschrijven. In 2016 bracht streetwear- ontwerper Heron Preston een collectie uit voor het merk van rapper Kanye West met de naam Uniform, geïnspireerd door de uniformen van vuilnismannen.



Het bleef daarna even stil rondom de wat merkwaardige inspiratiebron voor haute couture, maar nu is de werkkleding ('utilitarian aesthetic') op nieuwe wijze terug, vooral onder jongemannen. Zij dragen werkkleding buiten het werk. Uniformen van supermarktketens, postorderbedrijven en de Zweedse meubelgigant zijn favoriet.

