De nieuwste hype: kleren die (zogezegd) beschermen tegen virussen Liesbeth De Corte

18 augustus 2020

08u56

Kan een jeans, jurk of jas je beschermen tegen corona? De kans is klein. En toch zijn er heel wat modemerken die zich op deze markt storten. Van Diesel tot het Nederlandse label Senscommon: deze labels ontwikkelen kledingstukken die bacteriën en virussen afweren.

Kleren die enkel mooi zijn? Zo passé. Anno 2020 moeten ze ook nuttig zijn. Althans toch volgens Diesel: het Italiaanse kledingmerk wil nieuwe denim op de markt brengen dat komaf maakt met virussen. Om deze antivirale stof te maken, werkt Diesel samen met Polygiene. Dit Zweedse bedrijf heeft een bijzonder chemisch bestanddeel ontwikkeld, genaamd ViralOff, dat kan verwerkt worden in allerlei stoffen en materialen. Het zou 99 procent van alle virussen verwijderen van die stoffen. Met andere woorden: stel dat je ViralOff verwerkt in een mondmasker, dan kan 99 procent van de virussen niet overleven op dit mondkapje. Na twee uur zou ViralOff alle virussen geëlimineerd hebben.

De eerste jeans van Diesel gemaakt met ViralOff is vanaf de volgende lente verkrijgbaar. “We gebruiken mondmaskers en ontsmettingsgel om onszelf te beschermen tegen het coronavirus. Binnenkort kunnen we dat ook doen met onze kledij”, vertelt CEO Massimo Piombini enthousiast aan de Britse Vogue.

Verschillende merken, één doel

Diesel is niet de enige die samenwerkt met Polygiene. Het Nederlandse merk Senscommon lanceerde een tijd geleden al een mondkapje gemaakt met ViralOff. Op de site staat te lezen dat het je beschermt tegen bacteriën en virussen als Influenza (het griepvirus), corona en hepatitis. Het grote voordeel volgens het merk is dat je het mondmasker niet hoeft te wassen. Na twee uur zijn zo goed als alle virussen dood. Meer zelfs: door het wél te wassen, zou de technologie minder efficiënt werken.

Er zijn nog heel wat andere merken die met gelijkaardige initiatieven op de proppen komen. Het Britse modemerk Apposta ontwikkelde zelf een technologie: ‘Viroformula’. Artistic Denim Mills, een Pakistaans bedrijf, heeft de handen in elkaar geslagen met het Zwitserse textielbedrijf Heiq. En ook de Amerikaanse sportmerken Under Armour en Live! werken aan antivirale materialen. Misschien klinken die namen je niet meteen bekend in de oren, maar ze hebben allemaal hetzelfde doel: kledij ontwikkelen die je beschermt tegen virussen.

In het rood

Op zich is dat geen grote verrassing, want de pandemie heeft een enorme impact op de modesector. Heel wat winkels moesten de deuren sluiten, verkoopcijfers gingen de dieperik in en ook de solden vallen dik tegen. Wie wil overleven, moet zich aanpassen aan de situatie en innoveren. Op zoek gaan naar nieuwe materialen is dus een manier om te vernieuwen.

Kunnen we garanderen dat je niet ziek wordt? Natuurlijk niet Dit staat te lezen op de site van Polygiene, dat ViralOff heeft ontwikkeld.

Maar dan rest nog de vraag van één miljoen: werken die stoffen en technologieën echt? Wie Diesel en co. niet op z'n woord gelooft, kan op de sites extra info opsnorren. En dat valt toch wat tegen. De wetenschappelijke details, onderzoeksachtergrond en bewijzen - als je die al vindt - zijn vaag en moeilijk te begrijpen.

Bovendien zijn er steeds meer onderzoeken die suggereren dat corona zich via luchtdruppels verspreidt. Het risico om ziek te worden via die druppels is groter dan via kledij waarop het virus geland is. Dat wordt onder meer bevestigd door Polygiene: “ViralOff wordt enkel en alleen gebruikt om het behandelde product te beschermen. Betekent dit dat we kunnen garanderen dat je niet ziek wordt? Natuurlijk niet.”

Het probleem: niet iedereen leest door of verdiept zich in de materie. Woorden als ‘antibacterieel' en ‘antiviraal’ creëeren bovendien een vals gevoel van veiligheid, waardoor mensen misschien ook minder aandacht gaan schenken aan de belangrijkste maatregelen. Mondmaskers dragen, social distancing en een goede handhygiëne blijven een must in de strijd tegen Covid-19.

Boete van 20.000 euro

De claims kunnen zelfs financiële gevolgen hebben voor de merken. En niet in de goede zin. Nadat het Australische sportmerk Lorna Jane een zogenoemde antivirale collectie op de markt bracht, kreeg het forse kritiek uit wetenschappelijke hoek. Ze vonden het niet kunnen dat er geïnsinueerd werd dat de kledingitems uit de collectie zouden beschermen tegen corona. Uiteindelijk kreeg Lorna Jance zelfs een boete van 30.000 Australische dollar (omgerekend ongeveer 20.000 euro) van de Australische overheidsinstantie Therapeutic Goods Administration.