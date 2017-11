De nieuwste handtassen van Delvaux lijken geïnspireerd op ‘Game of Thrones’ Timon Van Mechelen

12u55 0 Delvaux Style Het Belgische lederwarenhuis Delvaux lanceert voor de feestdagen een nieuwe lijn handtassen die zo uit de populaire tv-serie ‘Game of Thrones’ weggelopen zouden kunnen zijn. Mits ze toen al handtassen zouden dragen natuurlijk.

Officieel noemt het merk barok, ridders, ruiterij en harnassen als inspiratiebron, maar wij kunnen de connotatie met ‘Game of Thrones’ toch niet volledig loslaten. De vier handtassen in kwestie, met klinkende namen als Iron Shield, Black Beauty, Queen’s Desire en Golden Glory, worden in beperkte oplage uitgebracht voor de feestdagen. Ze zijn afgewerkt met bronzen details, elegante versieringen en frivool borduurwerk.

Volledig nieuw is het design van de tassen trouwens niet. Het gaat om een micro-uitvoering van de bekende Brilliant-handtas van Delvaux, voor het eerst met schouderriem zodat je de tas ook over het lichaam kunt dragen.

Niet goedkoop

Ze maken deel uit van de ‘Limited Edition – Couture Exclusive Collection’, wat natuurlijk al genoeg zegt. Goedkoop zullen de tassen dan ook niet zijn, maar je krijg er natuurlijk wel een uniek én Belgisch stuk voor in de plaats. De vier handtassen zijn nu te koop in de winkels van Delvaux.

Delvaux Black Beauty

Delvaux Iron Shield

Delvaux Queen's Desire

Delvaux Golden Glory