De nieuwe douchestap die je nog niet kende: een scrub voor je haar Sophie Vereycken

Shampooën, flink inzepen, uitspoelen en vervolgens een conditioner erdoor om eventuele knopen te ontwarren. Als je écht veel tijd hebt leg je misschien zelfs nog een maskertje. Maar dat is het wel zo'n beetje, toch? Niet dus. Haarscrubs zijn de nieuwe hype, en wedden dat je hierna ook meteen eentje in huis wil halen?

Toegegeven, wij staan er ook niet meteen te springen om nóg een stap aan onze doucheroutine toe te voegen. Hoe sneller we de die douchekabine uitzijn, hoe langer we in dat behaaglijk warme bed kunnen blijven liggen. Maar als zo'n potje belooft om je lokken sneller én langer te doen groeien, en ook nog eens roos en een droge hoofdhuid te verhelpen, zijn we wel bereid om vijf minuten langer onder de waterstraal te blijven staan.

Wat is het eigenlijk?

Een haarscrub is eigenlijk precies hetzelfde als een gewone gezichts- of lichaamsscrub, maar dan voor je haren. Het zorgt er in feite voor dat alle productrestanten en dode huidcellen mee het afvoerputje instromen.

Waarom zou je het gebruiken?

Je kruin is de plek waar nieuwe haren voor het eerst het levenslicht zien. Het is dan ook niet onbelangrijk om ervoor te zorgen dat dit een propere en gezonde omgeving is. "Je kruin is een soort van mini-ecosysteem bovenop je hoofd," legt dermatoloog Guy Parsons uit. "Je vindt er bloedvaten, zenuwuiteinden en miljoenen huidcellen. Haarfollikels hebben echter een goede doorgang nodig, dus wanneer je die dode huidcellen verwijderd, zal je haar gezonder groeien. Omdat dit dé plaats is waar je haar begint, is het ook de plek waar gezónd haar begint."

Hoe gebruik je het?

Net zoals een gewone gezichtsscrub: maak je haren nat, en masseer het product met je vingertoppen zachtjes in. Gebruik ronddraaiende bewegingen en til af en toe enkele lokken haar op, zodat de hele kruin een scrublaagje krijgt. Laat het vijf minuutjes inwerken, en spoel het vervolgens netjes uit. Daarna kan je shampoo en conditioner gebruiken. Moet het elke dag? Gelukkig niet. Eén tot twee keer per week is ook al prima. "Eén keer als onderhoud, twee keer als je echt hoofdhuidproblemen hebt, zoals een jeukende hoofdhuid of velletjes."

NINA zet

1. L'Oreal Paris Elseve Phytoclear scrub, € 8,59 bij Kruidvat

2. The Body Shop Fuji Green Tea Hair Scrub, € 18 bij The Body Shop

3. Matrix Biolage Sugar Shine System Polishing Hair Scrub, € 23,90 bij het kapsalon

4. Redken Glow Dry Gloss scrub, € 27,40 bij het kapsalon