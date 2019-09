De nieuwe collectie van NINA en Bel&Bo combineert de trends van het moment op een draagbare manier NINA-redactie

28 september 2019

08u55 0 Style Ontwerpers overdrijven graag tijdens modeshows om een statement te maken, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je ook zelf zo de straat op moet. Of wil. V oor onze nieuwe collectie in samenwerking met Bel&Bo besloten we daarom om de catwalktrends te vertalen in draagbare mode. Dierenprints en okergeel vormen de rode draad door de collectie, maar dan gestyled op een manier dat je ze zowel overdag als ‘s avonds, op het werk of in een hippe lunchtent aankan.

Okergele trui V-hals, € 34,99. Zwarte rok, € 39,99. Broek met hoge taille, € 39,99. Blouse met dierenprint, € 34,99. Sjaal met print, € 14,99.

Tip: Dierenprint met zwart of jeans gaat altijd goed, maar combineert ook heel leuk met bijvoorbeeld een bruine broek of net andere items met een print. Het warme okergeel maakt het geheel dan weer minder hard en pept je outfit op. De broek en rok die je hierboven ziet komen ook hoog genoeg zodat je taille in de verf wordt gezet, en hun wijde fit verlengt de benen dan weer.

T-shirt met streepjes, € 32,99. Rolkraag, € 18,99. Cardigan, € 37,99. Lange jurk met zebraprint, € 49,99.

Tip: Rolkraagjes zijn sinds vorige winter al onmisbaar in ieders garderobe en ook komend seizoen kunnen ze nog steeds. Je kiest bij voorkeur exemplaren uit in fijne jersey zoals die uit onze collectie en je draagt ze onder een jurk of zelfs T-shirt. Ze zijn bovendien het ideale ‘rustpunt’ om te combineren met een druk dierenprintje. Het klassieke streepjesshirt kreeg een update in warme winterkleuren en kun je op z’n Frans dragen met een jeansbroek of net chique op een meer deftige pantalon of rok.

Zwarte jeans, € 34,99. Bruine pantalon, € 39,99. Losse blazer, € 49,99.

Tip: klassieke items zoals een pantalon of een blazer combineren met sportievere items zoals sneakers en een losse jurk geeft je outfit instant een moderne update. Het maakt de look minder formeel en heel erg stijlvol.