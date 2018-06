De nieuwe betaalbare collectie van Heidi Klum komt net op tijd voor de festivalzomer Liesbeth De Corte

14 juni 2018

11u06 0 Style Waarom iets veranderen als je al een succesrecept gevonden hebt? Dat moet Heidi Klum gedacht hebben toen ze voor de vierde keer op rij samenwerkte met supermarktketen Lidl. De nieuwe lijn kan je vanaf vandaag online kopen, perfect voor alle festivalgangers die hun garderobe nog willen updaten.

De nieuwe collectie kreeg de toepasselijke naam 'Let's Love Summer' en bevat zowel basisstukken als opvallende items. Zo zien we verschillende, simpele T-shirts, topjes en een girlfriendjeans, maar evengoed een bohojurk met opvallende print en een kimono met schattige franjes. Wat betreft de accessoires heb je de keuze tussen lederen sandalen, sjaaltjes en rugzakken. Voor de kleintjes onder ons: je kan ook slippers met een plateauzool scoren, handig om tijdens de festivals wat meer te kunnen zien van het podium.

Net zoals bij de vorige collectie, zitten er deze keer ook een aantal items voor kinderen bij. Leuk voor alle ouders die willen 'twinnen' met hun kroost.

Prijzen beginnen bij € 2,99. Het duurste stuk in de collectie is een tasje, waar je € 24,99 voor moet neertellen. De verkoop start volgende week donderdag 21 juni in alle Lidl-filialen, maar als je niet kan wachten, kan je nu al bij de online webshop terecht om daar je winkelmandje te vullen.