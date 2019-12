De mooiste slaapzakken voor baby’s LDC

13 december 2019

17u06 1 Style Tijdens de winter een baby instoppen met een extra laken of deken is géén goed idee, waarschuwt Kind en Gezin. “Een slaapzakje op maat is de beste keuze." Op zoek naar een nieuw exemplaar? We zochten er enkele voor je uit.

Momenteel is het buiten weliswaar koud, maar dat is geen reden om je kleintje met een extra deken toe te dekken. Volgens Kind en Gezin brengt dat zelfs bijkomende risico’s met zich mee. “Nu het koud weer is, zien we soms heel dik ingeduffelde baby’s, en dan kan die baby het heel warm krijgen. Om veilig te slapen is een slaapzakje op maat perfect geschikt”, aldus Nele Wouters, de woordvoerster van Kind en Gezin.

Of je er eentje koopt met of zonder mouwen, maakt niet zo veel uit. Wel belangrijk is dat je kiest voor de juiste maat. Zo voorkom je dat je kindje tijdens het wroeten wegzakt in de slaapzak.

Op zoek naar een extra slaapzak? Wij zochten alvast enkele schattige, knusse exemplaren uit.

1/ Baby-slaapzak in maritiem design van C&A, € 24,90, online en in de winkels te koop.

2/ Slaapzak met kant van bonnet à pompon, € 62,93, online te koop.

3/ Katoenen slaapzak van Trixie, € 39,95, online te koop.

4/ Slaapzak met afritsmouwen Hema, € 30, online en in de winkels te koop.

5/ Slaapzak met sterretjes van Louis Louise, € 44,50, online te koop.

6/ Fluwelen trappelzak van Petit Bateau, € 69,90, online en in de winkels te koop.

7/ Winterslaapzak van Timboo, € 68,50, online te koop.

8/ Slaapzak met print van vergeet-me-nietjes van Caramel, € 190, online te koop.

9/ Zachte slaapzak van Coco & Pine, € 75, online en in verkooppunten te koop.