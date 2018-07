De mooiste festivallooks maak je zo Sophie Vereycken

10 juli 2018

11u07 1 Style De tijd dat we 's ochtends met panda-ogen uit onze tent rolden en een coupe 'vettig vogelnest' verkozen boven de rij aan de douches, is lang vervlogen. Tegenwoordig draaien festivals bijna even veel om de zorgvuldig ingevlochten boxing braids, glitterlipstick en gehaakte kimono's als de affiche. Voor wie niet wil achterblijven: met deze looks scoor je ook gegarandeerd.

Speciaal voor Tomorrowland kwam MAC Cosmetics weer met drie fantastische festivallooks op de proppen. Haal je beste teken- en kleurkunsten én je make-up maar boven!

Mischief Minx

Breng een zachte perzikkleurige blush aan op de wangen en in de oogplooi. Op het ooglid kies je eveneens voor een perzikkleur, die je zachtjes laag uitwaaieren richting de arcadeboog. Stip de binnenste ooghoek aan met een lichte highlightkleur (wit, maar goud kan natuurlijk ook), en werk af met een flinke laag mascara. Uiteraard kan je het daarbij laten, maar wie de wei écht in vervoering wil brengen, kan onder de ogen een gouden holografische glitter aanbrengen. Zo ben je in één keer helemaal festivalproof, én zijn je wallen weggewerkt. Win-win, als je het ons vraagt. Werk af met een knallend rode lipstick.

Gebruikte producten:

Mischief Minx oogschaduwpalette

Gold Hologram Glitter



Fashion Fanatic

Van het geliefde glas zomerse rosé tot millennial pink: roze is aan een serieuze comeback bezig. Ook op je gezicht. Dat wil zeggen: ga voor roze op de ogen, de wangen én de lippen. Dat doe je door een roze kleur aan te brengen op het ooglid en zachtjes uit te vagen richting de arcadeboog. In de binnenste ooghoek kies je best een subtiele highlightkleur, werk af met mascara. Op het gelaat breng je aan de jukbeenderen ook een roze kleurtje aan, net als op de lippen. De finishing touch zijn verschillende stervormige glitters, zodat je optimaal kan schitteren.

Gebruikte producten:

Fashion Fanatic oogschaduwpalette

Silver Stars Glitter

Chromaline Process Magenta

Rockin' Rebel

Dé it-kleur van het moment? Blauw. En dan niet het soort kobaltblauw dat je overgrootmoeder graag op haar hele ooglid smeerde, maar een soort turkoois dat quasi iedere oogkleur flatteert. Breng een blauw oogpotlood aan op de bovenste en onderste wimperrand, en vervaag zodat je een smokey effect krijgt. Werk af met een blauwe oogschaduwkleur voor extra intensiteit. Wie wil kan in de buitenste ooghoek nog een iets donkerdere tint aanbrengen voor meer diepte. Kies voor appelblauwzeegroene holografische glitters voor de ultieme festival-touch, en vergeet natuurlijk de mascara niet. Een klein beetje nude lipstick op de lippen maakt het geheel af.

Gebruikte producten:

Rockin Rebel oogschaduwpalette

Teal Hologram Glitter

Chromagraphic Pencil in de kleur Hi-Def CYan

Extra tip van de make-up artists bij MAC: vergeet je flesje setting spray niet. Gooi een miniatuurversie van MAC Fix + in die festivaltas met franjes. Goed voor instant verkoeling en wat extra hydratatie op warme zomerdagen.