De mooiste (en minst geslaagde) jurken van de Oscars 2020

10 februari 2020

02u40 1 Style Vannacht werden de grootste filmprijzen van het jaar uitgereikt in Los Angeles, maar je zou kunnen zeggen dat het belangrijkste moment voor veel sterren - genomineerd of niet - voor de show plaatsvond: flaneren over de rode loper en je uiterlijk genadeloos laten beoordelen door de verzamelde pers, fashionista’s en jan-van-om-de-hoek. Wie oogstte lof voor jurk, kapsel en make-up? En wie kon enkel op afkeurende blikken rekenen?

Mindy Kaling

Mindy Kalling hield het behoorlijk simpel in haar gele jurk. Op die kleine kilo diamanten om haar nek na.

James Corden en zijn vrouw Julia

James Corden en zijn vrouw Julia hielden zich aan het klassieke Oscarrecept. Hij strak in het pak, zij in een wijduitlopende jurk.

Rebel Wilson

Actrice Rebel Wilson is flink wat kilo’s kwijt, en toont haar rondingen maar wat graag in gouden jurk van ontwerper Jason Wu.

Sandra Oh

Oh, oh, ooooh, dat is een draak van een jurk, Sandra.

Janelle Monae

Janelle Monae koos voor een look die we nog het best kunnen omschrijven als maliënkolder meets dekbedovertrek.

Olivia Colman

“Wie een koningin vertolkt in de film, heeft maar beter een sleep”, moet Olivia Colman gedacht hebben toen ze koos voor deze jurk van Stella McCartney

Chrissy Metz

Chrizzy Metz hield samen met enkele aanwezigen een wedstrijdje ‘om het meest opgaan in de rode loper’, maar strandde helaas op de tweede plaats...

Een zwangere America Ferrera

De eerste plek in eerdergenoemde wedstrijd werd immers weggekaapt door America Ferrera, die de kleur van haar jurk van ontwerper Alberta Ferretti bijna volledig liet overeenkomen met de tint van de rode loper.

Sigourney Weaver

*Geeuw*. Veel valt er niet te zeggen over deze ietwat saaie jurk van Sigourney Weaver.

Regisseur Spike Lee

Spike Lee bracht met zijn kostuum een eerbetoon aan verongelukt basketbalicoon Kobe Bryant. Mooi!

De Noorse singer-songwriter Aurora, die samen met een boel andere ‘Elsa’s’ een nummer van Frozen bracht.

‘Let it go’, is alles wat we hierover kunnen zeggen. En ja, dan hebben we het over dit vreselijke karatekostuumpje dat eerder in een dojo dan op de rode loper thuishoort.

Regina King

Een echte, klassieke, Oscarjurk van Versace is dit. Maar let vooral op de handen van Regina King, die ze vast niet meer omhoog krijgt omdat ze zo beladen zijn met juwelen.

Billy Porter

Ook deze keer stelt Billy Porter niet teleur. De acteur weet elke awardceremonie de show te stelen met zijn extravagante outfits, en dat is vandaag zeker ook het geval.

Lily Aldridge

Ze mag dan wel een topmodel zijn... een topoutfit is dit zeker niet. Wat is er aan de hand met die verlepte roos in je zij, Lily?!

Saoirse Ronan

Geen feest zonder taart, en deze keer is die twijfelachtige eer voor Saroise Ronan.

Salma Hayek

Is het een jurk? Is het een broekpak? Of is het gewoon een soort van trouwkleed dat Salma Hayek voor de gelegenheid naar de rode loper aantrok?

Natalie Portman

Was storm Ciara dan toch onderweg naar Los Angeles? Actrice Natalie Portman nam het zekere voor het onzekere, en hield gewoon haar jas aan.

Penelope Cruz

Klassiek, klassieker, klassiekst. Nee, veel kan je niet misdoen in een zwarte jurk van Chanel, maar een opvallende look voor de rode loper is dit niet.

Florence Pugh



Wist je dat je de lamellen voor aan het raam tegenwoordig gewoon als jurk kan dragen? Florence Pugh was duidelijk al langer op de hoogte van deze nieuwe trend.

Laura Dern

We zijn er nog niet uit wat we vinden van Laura Dern’s Armani-jurk, maar de ‘flosjkes’ aan de bovenkant zijn in elk geval speciaal.

Gal Gadot

De kanten bovenkant van Gal Gadot’s jurk geeft een eigentijdse touch aan haar Givenchy-jurk, die haar meteen ook redt van een plekje in de ‘taartenjurk’-categorie.

Brie Larson

Haar ‘Captain Marvel’-uniform heeft tot Brie’s grote spijt geen cape... Dat compenseert de actrice dan maar door op elk ander moment dat ze kan er wél eentje te dragen.

Renée Zellweger

Het begint bijna een traditie te worden, maar ook deze awardceremonie staat Renée’s jurk haast even strak als haar gezicht.

Margot Robbie

Het mag dan wel vintage Chanel zijn, echt wild worden wij niet van deze ietwat saaie jurk van Margot Robbie.

Cynthia Erivo

Een gigantische jurk met split, een asymmetrisch decolleté en een goeie portie bling... Cynthia Erivo heeft duidelijk door hoe je een entree maakt op de Oscars.

Scarlett Johansson

De jurk heeft vast een rib uit haar lijf gekost (daarmee dat ze dat deel van haar lichaam ook bedekt onder een doorschijnend lapje stof), maar toch vinden we Scarlett er deze keer wat goedkoop uitzien. Jammer!

Charlize Theron

Wat.Een.Sleep. En ook: wat een diamanten! De actrice droeg een juweel van Tiffany & co om de hals, met een waarde van maar liefst 4,5 miljoen euro.

Kristen Wiig

De jurk die het meest over de tongen ging vandaag? Ongetwijfeld dit exemplaar van Kristen Wiig, dat nu al liefdevol ‘de lasagnajurk’ genoemd wordt.

Rooney Mara

Actrice Rooney Mara kiest altijd voor een jurk met Gothic-vibes, zo ook deze keer. Staat haar goed!

Billie Eilish

Een klassiek mantelpakje van Chanel er hip en eigentijds laten uitzien? Dat kan alleen Billie Eilish!