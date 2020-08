De mooiste badmode mét korting om de hittegolf te lijf te gaan Liesbeth De Corte

11 augustus 2020

11u58 0 Style Dezer dagen zitten we het liefst in de schaduw (of in een zwembad!) met zo weinig mogelijk om het lijf. Het ideale moment om je voorraad bikini’s en badpakken aan te vullen. Wij zochten én vonden enkele badparels die je kunt scoren aan een soldenprijsje.

Vrolijke prints

Bloemen, tie-dye, polkadots, grafische patronen, een dierenprint, alles kan. Prints flatteren subtiel, vooral op een badpak. Onzeker over je buikje? Perfect, want drukke prints camoufleren. Kies eventueel voor een combinatie met een hoog broekje, want dat geeft je instant fiftiesallures.

Van links naar rechts:

Badpak van Monki, 12 euro in plaats van 25 euro, online en in de winkels te koop.

Badpak van H&M, 19,99 euro in plaats van 34,99 euro, online en in de winkels te koop.

Badpak van Weekday, 20 euro in plaats van 30 euro , online en in de winkels te koop.

Bikini van Marlies Dekkers, top is 77,97 euro in plaats van 129,95 euro en broekje is 41,97 euro in plaats van 69,95 euro, online en in de winkels te koop.

Pure eenvoud

Eenvoudige snits, strakke vormen, monochrome kleuren. De klassiekers onder het zwemgerief, zeg maar. Simpel, altijd goed en vandaag hipper dan ooit.

Van links naar rechts:

Badpak van Arket, 20 euro in plaats van 40 euro, online en in de winkels te koop.

Bikini van Weekday, top is 8 euro in plaats van 20 euro en broekje is 6 euro in plaats van 12 euro, online en in de winkels te koop.

Badpak van Seafolly, 62,95 euro in plaats van 104,95 euro, via Zalando te koop.

Bikini van Love Stories, top is 45 euro in plaats van 75 euro en broekje is 33 euro in plaats van 55 euro, online en in de winkels te koop.

