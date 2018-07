De mooiste badmode die je kan scoren tijdens de solden Liesbeth De Corte

17 juli 2018

10u02 0 Style Jouw vakantie lonkt. De koffers zijn al van zolder gehaald, het EHBO-kistje is bijgevuld en al je outfits zijn zorgvuldig uitgekozen. Het enige wat je nog nodig hebt voor je reis, is een gloednieuw badpak of bikini. Gelukkig is de soldenperiode het uitgelezen moment om een extra exemplaar op de kop te tikken.

1. Met ruches

Niets zo zomers en vrolijk als ruches. Deze speelse toets kan zeker een troef zijn voor vrouwen met een kleine boezem of een platte derrière, want het geeft hen wat meer volume (op de juiste plaats welteverstaan).

Rood badpak met witte stippen, & Other Stories, € 30 in plaats van € 59

Rode bikini, Mango, € 19,98 in plaats van € 41,98

Bikini met bloemen, Love Stories, € 88 in plaats van € 125

2. Lekker sportief

Is bakken en braden naast het zwembad niets voor jou, en zit jij liever te spetteren in het water? Dan heb je keuze genoeg tussen alle sportieve badpakken en bikini's.

Blauwe bikini, Calvin Klein, € 42,50 in plaats van € 85

Blauw badpak, Weekday, € 10 in plaats van € 25

Oranje-roze bikini, O'Neill, € 31,90 in plaats van € 69,90

3. Tropisch én exotisch

Een print met bloemen, ananassen, bananenbladen of flamingo's: het brengt je keer op keer onmiddellijk in de vakantiesfeer. Het enige wat je nog nodig hebt is een parelwit strand met enkele wuivende palmbomen op de achtergrond én enkele verfrissende cocktails.

Badpak met uitgesneden decolleté, Urban Outfitters, € 49 in plaats van € 79

Kaki badpak, H&M, € 12,99 in plaats van € 24,99

Gele bikini, Etam, € 39,70 in plaats van € 47,90