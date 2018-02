De modewereld goes Peanuts: de leukste collecties die in het teken van Snoopy en co staan Timon Van Mechelen

20 februari 2018

18u42 3 Style Snoopy, Charlie Brown en de andere cartoonfiguren uit de Amerikaanse stripreeks Peanuts zijn geliefd bij heel wat generaties en vormen daarom al jaren een inspiratiebron voor modemerken. De laatste maanden is er echter een opvallende Peanuts-trend aan de gang, met talloze labels als Levi’s en Vans die een collectie in samenwerking met de tekenfilmfiguurtjes lanceren. De leukste op een rij.

Vans x Peanuts

Voor de eindejaarsperiode lanceerde Vans in december nog een capsulecollectie met de illustraties van Charles M. Schultz op. Al was het niet de eerste keer dat ze hun kledij en schoenen voorzagen van de stripfiguurtjes. De Peanuts-crew speelde daarvoor al in drie eerdere collecties de hoofdrol.

Verschillende items uit de collectie zijn (nog steeds) te koop op vans.com en bij geselecteerde retailers.

Uniqlo x Peanuts

Omdat hun eerste collectie die in het teken stond van Peanuts zo’n succes was, lanceerde de Japanse keten Uniqlo in november een vervolg erop. De collectie voor mannen, vrouwen en kinderen bestaat bijna volledig uit zwart-witte truien en T-shirts, op een paar zachtroze en blauwe stuks na.

Een aantal stuks zijn nog online te koop.

Levi's x Peanuts

Ook jeansmerk Levi's voorziet dit seizoen T-shirts en accessoires, waaronder een totebag, pet, bandana en beanie, van een illustratie van Snoopy. Zijn alterego Joe Cool prijkt dan weer op een fleecetrui.

De collectie is nu online en in de winkels van Levi's te koop.

Essentiel Antwerp x Peanuts

Ook in onze eigen contreien zijn de stripfiguurtjes een hit. En het beste bewijs daarvan is de collectie van Essentiel Antwerp in samenwerking met Peanuts. Vrouwen kunnen onder andere oversided pastel sweaters met kraaltjes en slogans, een plooirok en accessoires zoals handtassen en sleutelhangers met Charlie Brown's favoriete beagle en zijn gevederde vriend Woodstock op shoppen. Mannen hebben de keuze uit T-shirts en sweaters in het grijs, wit, pastelblauw en zwart.

De collectie is nu online en in de winkels van Essentiel te koop.

Hex x Peanuts

Tenslotte heeft ook accessoiremerk Hex een collectie uitgebracht met de Peanuts-figuurtjes op. Die bestaat uit een stijlvolle rugzak, heuptas, toiletzak en een iPhonehoesje. De tassen zijn gemaakt van waterafstotend nylon, het hoesje van leder.

De collectie is exclusief verkrijgbaar via Nordstrom.