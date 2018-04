De modehits voor lentefeestprinsessen en communieprinsen die willen schitteren Jente Hautekeete

10 april 2018

14u03 0 Style Straal door het dragen van de nieuwste modetrends op je lentefeest of communie. Voor ieder wat wils dit jaar want de trends zijn erg uiteenlopend, van drukke uitgesproken prints, pastelkleurtjes met bloemen tot een klassieke look. Deze lente kan het allemaal.

Candycool

Opvallen mag zeker op een lentefeest of communie. En dat kan dit jaar met pastelkleurtjes en prints. In combinatie met een strikje of een gebloemde haarband is hij of zij al snel de hipste vogel op het feest.

1. Bloemenjurk Morley bij Goldfish, € 129, online en in de winkels te koop.

2. Roze hemd CKS, € 39,99 , online en in de winkels te koop.

3. Tulerok Name It, € 26,99, online en in de winkels te koop.

Funky

Wees niet bang om volledig los te gaan met prints deze lente. Laat je kroost de show stelen door het combineren van uitgesproken prints en felle kleuren om hun look net dat extraatje te geven. Kies deze lente bijvoorbeeld voor een short met palmbomen op of een jurkje vol zonnebloemen. Zo valt je zoon of dochter extra hard op in elke foto.

1. Hemd met print Brian & Nephew, € 59,95, online en in de winkels te koop.

2. Short met print Scotch Shrunk, € 74,95, online en in de winkels te koop.

3. Zonnebloemenjurk Morley, € 134,10, online en in de winkels te koop.

Klassiek Chic

Als je zoon of dochter prints en pastelkleuren maar niets vindt, is klassiek chic ook nog steeds hip voor lentefeesten. Ga voor een netjes, charmante, tikje brave en best coole look met blazers en hemden voor jongens of stijlvolle jurkjes voor meisjes. Deze kan je vinden in de vertrouwde kleuren rood, wit en blauw met hier en daar een klassieke streep. Maak deze outfit helemaal af met een klassieke haarband of hoedje.

1. Gilet JBC, € 29,99, online en in de winkels te koop.

2. Gestreepte jurk Lui Jo Junior, € 174, te koop in de winkels.

3. Hemd met strikje Billybandit, € 54,95, online te koop.