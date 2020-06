De metroseksueel is out. De nieuwe man is een genderbender

Style Zondag is het Vaderdag. Nog een cadeautip nodig? Waarom geef je hem eens geen satijnen strikbloes of een pareloorbel? Want de machoman is op zijn retour. Anno 2020 zijn de heren niet te beroerd om hun gevoelige kant te tonen, tot in hun garderobe toe. Na de metroman en de spornoseksueel staat er een nieuwe man klaar: de trendy genderbender. Trendwatcher Hilde Francq en uroloog Piet Hoebeke lichten het fenomeen toe.

Er is al veel over gezegd en geschreven: de klassieke man heeft het zwaar te verduren. Na de unisekstrend breekt het fenomeen van genderfluïditeit steeds harder door. Vrouwelijke en mannelijke elementen worden à volonté gemixt, met een afbrokkeling van het traditionele seksedenken als gevolg. “De jongste jaren beleefden we een feministische golf die zowel onze maatschappij, de mode als het design ingrijpend veranderd heeft”, vertelt trendwatcher Hilde Francq. “Ook het concept mannelijkheid ging aan het schuiven. Geen wonder: als het nieuwe feminisme al dingen in beweging heeft gezet, was de #metoo-crisis de grote dreun voor de klassieke man. En dus kondigt zich overal ter wereld een nieuwe man aan.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Post-spornoseksueel

Dat verhaal hebben we nog al gehoord. In de vroege jaren nul wierp de metroseksuele man al een dam op tegen het typische machobeeld. Hij verzorgde zijn haar, besteedde veel aandacht aan zijn kleding en gebruikte zelfs al wat cosmetica. De metroseksueel par excellence: David Beckham, die graag uitpakte met zijn voortdurende wisselende coupes en Louis Vuitton-tassen. Tal van voetballers en mannen volgden zijn voorbeeld. Enkele jaren geleden brak het tijdperk van de spornoseksueel aan. Zoals die samentrekking van social media, porno en metroseksueel aangeeft, waren mannen met dat predikaat geobsedeerd door hun looks en afgetrainde fitnesslijven, met pornoacteurs als ultieme muzes, en pronkten ze daar maar wat graag mee op Facebook en vooral op Instagram.

Het nieuwe mannelijkheidsideaal: sexy maar toch speels, jongensachtig met een vleugje androgynie. Denk aan acteur Timothée Chalamet. Hilde Francq

Leve de kwetsbare man

Die mannenbeelden heersen vandaag nog altijd, maar er is een kaper op de kust. Hilde Francq: “Aan de horizon zien we een nieuwe, jongensachtige man opduiken. Het rolmodel? Dat is deze keer acteur Timothée Chalamet, de ster uit ‘Call Me By Your Name’ en ‘Beautiful Boy’(de Hollywoodfilm van de Gentse Felix Van Groeningen, red.). Die belichaamt het nieuwe mannelijkheidsideaal helemaal: sexy maar toch speels, jongensachtig met een vleugje androgynie. Nog zo’n rolmodel is zanger en singer-songwriter Harry Styles, bekend als ex-lid van One Direction. Beide mannen gooien geregeld hoge ogen op modeblogs met hun rodeloperverschijningen. Hun stijl is zelfverzekerd, ze durven te experimenteren met bijzondere stoffen en silhouetten zonder dat ze vervallen in divastatements. Ze gebruiken elementen van de vrouwenmode, zoals doorzichtige bloesjes, maar het resultaat oogt nooit verwijfd, maar eerder cool.”

De tekst gaat verder onder de foto.

In een duo-interview in Teen Vogue lieten beide mannen hun licht schijnen op die nieuwe mannelijkheid. “Het getuigt van zoveel mannelijkheid om je kwetsbaar op te stellen en jezelf toe te laten om een stukje vrouwelijk te zijn. We leven in andere tijden nu. Het concept van mannelijkheid is zo veel veranderd sinds onze kindertijd.” En als dat betekent dat ze daarvoor vrouwenkleding moeten dragen, is dat maar zo. Harry Styles: “Als iemand me in een winkel zegt dat een kledingstuk voor vrouwen is, laat ik me daar niet door tegenhouden: als ik er me goed in voel, koop ik het toch.”

Met dank aan #Metoo

Ook modeontwerpers pikken de nieuwe mannelijkheid op, geeft Hilde Francq te kennen. “Het is alsof we, na de excessen van genadeloze superroofdieren als Weinstein, Epstein en co., terug willen naar een frisse, jeugdige, ietwat naïeve man. In de mode wordt dat vertaald in een herinterpretatie van klassieke mannenstuks in meer kleurrijke, vloeiende versies, met aangepaste verhoudingen en een vleugje genderbending. Zoals in de shows van Louis Vuitton en Gucci, waarin jongens centraal stonden en we talloze interpretaties te zien kregen van hoe mannen anno 2020 zich cool kunnen kleden. Of neem het archetype van de matroos, die helemaal in dit plaatje past en onder meer werd aangehaald in de shows van Ann Demeulemeester en Lanvin.” De voorbeelden zijn eindeloos: ook het Franse Balmain ging voor satijnen pakken met een knipoog naar de vrouwelijke bedmode van de laatste jaren. Bij Valentino sieren grote bloemen de kostuum en bij Dior zagen we bonten stola’s. De man verpinkt het anno 2020 niet om gretig te stelen uit het wapenarsenaal van de damesmode.

Als reactie tegen Trump

Volgens professor urologie Piet Hoebeke (UZ Gent), die net het boek ‘Gender in de blender’ uitgaf bij Borgerhoff & Lamberigts, lijken die beroemdheden en ontwerpers zich met hun kleding te willen distantiëren van toxische mannelijkheid. “Terwijl de presidenten Donald Trump en Vladimir Poetin zich te pas en te onpas stoer op de borst kloppen, stellen zij zich gevoelig en kwetsbaar op. Misschien mogen we er ook empathie in lezen met iedereen die afwijkt van het typische opgefokte alfamannetje. Je zou het zelfs als een vorm van escapisme kunnen beschouwen. Jonge mannen zetten zich af tegen de klassieke gendervoorschriften en creëren hun eigen versie van hoe iemand met XY-chromosomen er kan uitzien. Zo ontsnappen ze uit de gevangenis van een genderstereotype.”

Want tussen de stereotiepe man en vrouw bevindt zich een heel spectrum, stelt Hoebeke heel duidelijk in zijn boek. “De meeste mannen hebben een penis, maar je genderidentiteit kan daar volledig los van staan. Als je je identificeert als man, kan je toch de drang voelen om je vrouwelijk te kleden. Dat heet je genderexpressie. En dat zegt trouwens niets over je libido.” Kijk maar naar Timothée Chalamet die zich identificeert als hetero. Ook Harry Styles datet het ene vrouwelijke model na het andere.

Voor- en tegenstanders

Leve de gender- en zelfexpressie dus. Maar niet iedereen heeft er een hoge pet van op. De genderfluïde trend heeft zijn vurige voorstanders maar ook even rabiate tegenstanders. Vaak, maar niet uitsluitend, komt de kritiek uit (extreem)rechtse hoek. Ze zien het als een aanfluiting van klassieke waarden en patronen.Iedereen herinnert zich nog de scherpe uithaal van ex-staatssecretaris Theo Francken (N-VA) op Facebook in 2018.” Mannen die zich schminken, die hun wenkbrauwen epileren, die lingerie dragen, die een sacoche dragen, die zwanger worden … Draait de wereld door of ligt het gewoon aan mij? Lang leve de man die al die ongein niet nodig heeft om zich goed in zijn vel te voelen.” Enkele maanden geleden was er een gelijkaardig opstootje, toen Zalando in zijn Zerotype-campagne een man in een jurk liet opdraven. Francken reageerde: ‘Iets om terug te sturen!’

Graag meer aanvaarding!

Piet Hoebeke haalt het eerstgenoemde incident aan in ‘Gender in de blender’: “Ik kon mij toen niet inhouden om een opiniestuk te schrijven. Er is de jongste twintig jaar immers voldoende wetenschappelijk bewijs verzameld dat erop wijst dat de binaire wereld van man en vrouw voor minstens een kwart van de bevolking veel te eng is. Die mensen voelen zich comfortabel in het genderfluïdum dat tussen de twee uitersten ligt. Hoe kan een politicus daar nu een probleem van maken? Het behoort tot de individuele vrijheid van mensen om hun genderidentiteit en genderrol onafhankelijk van hun geslacht te beleven en zich daar goed bij te voelen. Zelfs de Belgische wetgever heeft dat erkend: ook zonder medische diagnostiek en interventie kunnen mensen een keuze maken over wie zij ervaren te zijn.” Hij houdt dan een warm pleidooi voor meer aanvaarding en begrip. “Zal dat voor grote veranderingen zorgen in onze kleerkasten? Wellicht niet, en dat hoeft ook niet, maar wie zich niet neerlegt bij de klassieke normen voor mannen en vrouwen, krijgt wel meer ruimte om zijn/haar/hun eigen vestimentaire weg te zoeken.”

Trendwatcher Hilde Francq sluit zich daar graag bij aan: “Gedaan dus met toxische mannelijkheid. Hier komen de gevoelige jongens!”