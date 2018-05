De meest memorabele MET Gala-momenten doorheen de jaren Timon Van Mechelen

07 mei 2018

16u00 0 Style Vanavond komt iedereen die ook maar iets met mode te maken heeft samen in het Metropolitan Museum of Art in New York voor hét modefeest van het jaar: het MET Gala. Ook wel de Oscars of Fashion genoemd. Op die avond wordt er geld ingezameld om de volgende modetentoonstelling van het museum mee te bekostigen, maar wij kijken voornamelijk uit naar wat er op de rode loper gaat gebeuren. Om in de sfeer te komen, blikken we terug op de meest memorabele momenten doorheen de geschiedenis van het gala.

1. Jaden Smith met afgeknipte dreadlocks in de hand

Jaden Smith verscheen vorig jaar op het MET Gala met een bijzonder accessoire; zijn eigen afgeknipte dreadlocks. Alsof het een boeketje bloemen was.

2. De kanariegele Gou Pei jurk van Rihanna

De jurk die Rihanna op het MET Gala in 2015 droeg, moest niet alleen door vier assistenten gedragen worden omdat die zo zwaar was, de jurk was ook het mikpunt van spot op Twitter en Instagram. Mensen vergeleken de creatie onder andere met een eierdooier.

3. Het selfieverbod doorbreken

Anna Wintour, hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue en voorzitter van het gala, en het museum zelf besloten in 2015 samen om een selfieverbod in te voeren. Om de exclusiviteit van het event te bewaren. Vorig jaar doorbraken Kylie Jenner, Kim Kardashian en een horde andere celebs die regel in de toiletten van het Met.

4. De bloemenjurk van Kim Kardashian in 2013

De bloemenjurk die Kim Kardashian droeg op de editie van 2013 kreeg heel wat kritiek en Vogue besloot zelfs om er nog een schepje bovenop te doen. Ze namen Kim niet mee op in een slideshow met foto's van het gala. De jurk werd onder andere beschreven als een 'bloemengordijn'.

5. Ruitentroef in 2006

De 2006-editie van het Met Gala stond in het teken van Britse mode en dat nam actrice Sarah Jessica Parker nogal letterlijk. Ze droeg niet alleen van kop tot teen tartan, ze liet zich ook vergezellen door de Britse designer Alexander McQueen. Daarom niet bepaald mooi, wel iconisch.

6. De aanwezigheid van prinses Diana in 1996

Diana, prinses van Wales, vergezelde in 1996 een vriendin naar het gala in een blauwe satijnen jurk van Dior. Omdat ze toen al liever uit de schijnwerpers bleef, bleef haar aanwezigheid velen bij.

Forever chic! Princess Diana attended the Met Gala in 1996 and this is what she wore https://t.co/77okSje79e pic.twitter.com/6OZrJHp2d6 HELLO! Canada(@ HelloCanada) link

7. Anne Hathaway verrast met blonde coupe

Anne Hathaway verraste vriend en vijand op het MET Gala in 2013 met een korte platinablonde coupe. Het thema dat jaar was punk, ze paste dus volledig binnen het plaatje.

8. Beyoncé arriveerde alleen in een latex jurk in 2016

Een week na de release van haar album Lemonade, dat de ontrouw van Jay-Z als thema had, verscheen Beyoncé alleen op het MET Gala. Wat de geruchtenmolen overuren deed draaien. Daarbovenop verscheen de zangeres ook nog in een opvallende latexjurk.

9. De eerste keer van de Olsen Twins

In 2005 waren de Olsen Twins op het hoogtepunt van hun populariteit, waardoor ook zij hun eerste uitnodiging kregen voor het gala. Nu zou niemand meer opkijken van hun outfit, toen werden ze in de lucht geprezen voor hun boho-chique stijltje.