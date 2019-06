De meest iconische korte kapsels door de jaren heen + tips als je zelf de sprong wil wagen Timon Van Mechelen

19 juni 2019

14u50 1 Style De ‘pixie’, een kort kapsel waarbij de voor- en bovenkant meestal iets langer worden gedragen dan de achterkant, werd razend populair in de jaren 50 dankzij actrice Audrey Hepburn. Vele sterren volgden in haar voetsporen om anno 2019 weer een comeback te maken. Wij verzamelden de meest iconische korte kapsels van vroeger en nu en geven meteen ook enkele tips.

“Het allerbelangrijkse is dat je de pixie warrig draagt”, schrijft BV-kapper Jochen Vanhoudt in zijn nieuwe boek ‘Mijn Haar’. “Blaas er niet te veel volume in, want dan krijg je een oubollige coupe. Droog het haar vluchtig naar voren en modelleer met je vingers, dan krijg je een pittig effect. Extra stylen kan met wax.” Niet iedereen staat overigens met een kort kapseltje. Wie een rond gezicht heeft, houdt de lokken beter lang om te vermijden dat je gezicht nog ronder lijkt. Net als dames met een diamantvormig gezicht. De ‘pixie’ staat het mooist als je een ovaal gezicht hebt.

Wat als je de coupe beu bent? “Dan kun je redelijk snel over naar een korte bob (haar tot net boven de schouders, nvdr.)”, schrijft Jochen. “Laat de snit wel niet zomaar uitgroeien, want dan krijg je een nektapijtje.”

Een aantal iconische voorbeelden

Audrey Hepburn - 1954

Elizabeth Taylor - 1957

Jean Seberg - 1958

Liza Minnelli - 1966

Mia Farrow - 1968

Madonna - 1986

Winona Ryder - 1997

Kate Moss - 2001

Audrey Tatou - 2009

Agyness Deyn - 2009

Emma Watson - 2011

Rihanna - 2012

Anne Hathaway - 2013

Halle Berry - 2013

Charlize Theron - 2013

Janelle Monae - 2017

Michelle Williams - 2017

Zoë Kravitz - 2017

Kristen Stewart - 2017