De majestueuze schoenen die Koningin Elizabeth droeg op haar kroning in 1953 zijn opnieuw te koop Stéphanie Verzelen

08 juni 2020

09u04 0 Style In de modewereld komt alles weleens terug. Zelfs de schoenen die de Queen 67 jaar geleden droeg. De gouden hakken die Franse ontwerper Roger Vivier toen voor haar maakte, zijn door het modehuis nu geüpdatet en opnieuw uitgebracht als deel van de nieuwe lente-zomercollectie voor 2020.

De outfit die Koningin Elizabeth op haar kroning in juni 1953 droeg, bestond van kop tot teen uit Britse creaties. Of eerder van kop tot enkel. Haar majestueuze witte jurk van de Londense ontwerper Norman Hartnell stal natuurlijk de show, maar aan haar voeten droeg ze opvallende gouden pumps van de Franse designer Roger Vivier. Hij baseerde zich voor het design op de fleur de lis, de bloem die ook op de kroon van de Queen te zien is. En de hak bezette hij met kristallen, om van de schoen ‘een juweel voor de voet’ te maken.

Vivier Queen 2.0

Het is die extravagante gouden schoen die het Franse modehuis nu, 67 jaar later, van onder het stof haalt. De huidige creatieve directeur Gherardo Felloni wil al een tijdje de geschiedenis van Vivier eren en vindt dat het heruitbrengen van de tijdloze schoen een gepaste hommage is aan Vivier én aan de Queen. Felloni liet wel subtiele updates doorvoeren, zodat de schoen er hedendaagser uitziet.

Zo is de Vivier Queen-schoen 2.0 lichter en heeft hij een slankere hak. Maar het symbolische fleur de lis-ontwerp en de kristallen mochten blijven. “Onze ambachtsmannen plaatsen elke kristal met de hand”, zegt Felloni. “Zelfs nu, in 2020, vraagt dat proces gigantisch veel moeite.” Geen wonder dat het prijskaartje op 1.425 pond – omgerekend ongeveer 1.600 euro – landde. Op rogervivier.com/ss20 shop je de rest van de nieuwe lente-/zomercollectie van het merk. Liever een goedkoper alternatief voor de Vivier Queen 2.0? Deze gouden pumps zijn even royaal.

1. Bottega Veneta, 670 euro, online te koop.

2. Bebo, nu 28,65 euro i.p.v. 37,95, online te koop.

3. L.K.Bennett, nu 198 euro i.p.v. 265, online te koop.