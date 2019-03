De leukste tuin- en terrasspullen nu de lente in het land is TVM

22 maart 2019

13u02 0 Style Het is weer lente: tijd om je terras of tuin onder handen te nemen zodat je de komende maanden ten volle kan genieten van het mooie weer. Voor wie nog op zoek is naar toffe spullen om je buitenruimte een upgrade te geven, shopten wij een aantal items bij elkaar.

1/ Bank van Hay, € 499, via Gaest Design Store.

2/ Parasol van Ikea, € 24,99, online en in de winkels te koop.

3/ Lantaarn van Zara Home, € 35,99, online en in de winkels te koop.

4/ Plantenstaander van XLBloom, € 155, o.a. online te koop.

5/ Kussen van Sissy-Boy, € 7,99, online en in de winkels te koop.

6/ Stoel van SP01, vanaf € 313, o.a. bij Flow in Gent en Gouts et Couleurs in Brugge te koop.

7/ Deken van H&M Home, € 49,99, online en in de winkels te koop.

8/ Outdoor kaars van Sand, € 35, via PIET Moodshop.

9/ Lampen van Konstsmide, € 59,95, via Fonq.

10/ Gieter van Made, € 29, online te koop.