De leukste truien zodat je klaar bent voor de eerste kilte Liesbeth De Corte

29 augustus 2020

12u25 0 Style Het zomerweer lijkt voorbij: de komende dagen halen we niet veel meer dan 20 graden. Wind en regen krijgen we daarentegen à volonté. Het ideale moment om vooruit te blikken op de herfst. Wij zochten en vonden enkele hippe truien die je lekker warm houden.

Een van de eerste dingen die we naar boven halen bij frisser weer? Geen dikke laarzen, geen winterjas, wel een gezellige trui. Zo eentje die je makkelijk over een zomers T-shirt kan trekken én weer uitzwieren als het zonnetje komt piepen (je weet maar nooit met dat Belgische weer).

(Lees verder onder de foto.)

Als we afgaan op wat er nu al in de winkelrekken hangt, hebben we zo’n donkerbruin vermoeden dat we deze herfst graag met contrasten spelen. Overal zie je sportieve polo’s met lange mouwen maar ook oversized sweatshirts, een trend die perfect aansluit bij de toenemende vraag naar comfortabele loungewear sinds de start van de pandemie. Ook truien met een rits aan de kraag zijn razend populair.

Dit zijn onze favorieten:

1/ Stoere polo van Urban Outfitters, 39 euro, online en in winkels te koop.

2/ Oversized sweater van Essentiel, 145 euro, online en in winkels te koop.

3/ Trui met rits van Zara, 39,95 euro, online en in winkels te koop.

4/ Gebreide trui met rits van Weekday, 55 euro, online en in winkels te koop.

5/ Poloshirt van Mango, 39,99 euro, online en in winkels te koop.

6/ Sweater met pofmouwen van Arket, 79 euro, online en in winkels te koop.

1/ Poloshirt van & Other Stories, 59 euro, online en in winkels te koop.

2/ Oversized sweatshirt van American Vintage, 85 euro, online en in winkels te koop.

3/ Trui met streepjes en rits van Mango, 39,99 euro, online en in winkels te koop.

4/ Fluffy polotrui van Monki, 30 euro, online en in winkels te koop.

5/ Sweater van C&A, 7,99 euro i.p.v. 24,90 euro, online en in winkels te koop.

6/ Zachte trui met rits van Levi’s, 79,95 euro, via Zalando te koop.