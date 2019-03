De leukste modecollecties rond de nieuwe ‘Dumbo’ film TVM

28 maart 2019

13u50 0 Style Vanaf deze week speelt de Tim Burton-versie van ‘Dumbo’ in onze Vlaamse zalen. Hoewel de remake van de film over het olifantje dat leert vliegen gemengde recensies krijgt, houdt dat modemerken niet tegen om collecties uit te brengen geïnspireerd op het Disney-karakter. We maakten een overzicht van de tofste.

1. Loewe x Dumbo

In het luxesegement is de collectie van het Spaanse modehuis Loewe naar aanleiding van de film één van onze favorieten. Creatief directeur van dienst Jonathan Anderson staat al lange tijd bekend om zijn liefde voor olifanten. Zo maakte hij eerder al een handtas in de vorm van een olifant en werkte samen met model Doutzen Kroes aan een goed doel dat tegen stroperij en illegale ivoorhandel strijdt. Zijn Dumbo collectie bevat onder andere een rugzak, een clutch, sweaters en shorts met de afbeelding van de bekende olifant op. Zijn grijs-blauwe huidskleur komt ook veelvuldig terug in de lijn.

De collectie is vanaf morgen 29 maart te koop op de webshop. Prijzen zijn nog niet bekend. Meer info: loewe.com.

2. Primark x Dumbo

Aan de andere kant van het modespectrum lanceert ook de Ierse keten Primark een collectie naar aanleiding van de film. Hun lijn bestaat uit maar liefst 62 producten voor zowel kinderen als volwassenen. Denk hierbij aan kinderkleding, accessoires, knuffels, make-up accessoires en zelfs keukengerei.

De collectie is nu te koop in alle winkels van Primark. Prijzen beginnen vanaf € 2,50.

3. Coach x Dumbo

De Dumbo collectie van het Amerikaanse modemerk Coach werd een paar maanden geleden al voorgesteld op de catwalk en ligt nu ook daadwerkelijk in de winkels. Er zitten verschillende truien, T-shirts en tassen in de lijn met de afbeelding van de olifant op afgedrukt, maar ook items met andere Disney-personages op zoals Bambi en een dalmatiër. Beschikbaar voor zowel vrouwen als mannen.

Een deel van de collectie is beschikbaar via Zalando. Prijzen variëren van € 149 voor een T-shirt , € 325 voor een tas en € 40 voor een sleutelhanger. Meer info: coach.com.