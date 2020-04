De legging is voortaan wél een broek: dit zijn de mooiste van het moment

De ene werkt in een knusse onesie of legging, de andere kleedt zich elke ochtend op alsof er niets aan de hand is. “Want je gaat toch ook niet zonder schoenen naar het werk?” Thuiswerkkledij heeft veel definities, zo blijkt. Maar de leggingtrend, daar komen we niet meer onderuit.

Style De ene werkt in een knusse onesie of legging, de andere kleedt zich elke ochtend op alsof er niets aan de hand is. “Want je gaat toch ook niet zonder schoenen naar het werk?” Thuiswerkkledij heeft veel definities, zo blijkt. Maar de leggingtrend, daar komen we niet meer onderuit.

We zitten dag op dag een maand in ons kot en het ziet ernaar uit dat we ook de komende weken van thuis uit zullen werken. Terwijl modewinkels op social media de nieuwe collecties aanprijzen, plukken we vooral leggings en joggingbroeken uit onze kleerkast. Op Twitter worden tips voor de beste merken gedeeld, in de beste prijs-kwaliteitverhouding. “Leggings zijn vanaf nu wel een broek”, klinkt het.

Bieke Purnelle, codirecteur van RoSa, het kenniscentrum voor gender, feminisme en gelijke kansen, vraagt zich af wie in deze tijd überhaupt met kleding bezig is. “Het enige dat ik ernstig overweeg is een nieuwe joggingbroek, want deze wordt akelig dun”, tweette ze. “De lente is normaal het moment dat mensen zin hebben in nieuwe kleren, maar nu denk ik: why? Zonder perspectief is dat totaal niet aan de orde”, vertelt ze aan de telefoon. “Mijn werkuren zijn afgestemd op het ritme van mijn kinderen en tussendoor wroet ik ook wel eens buiten in de aarde. Dat doe je niet in een nette jurk. Ik heb een kast vol mooie kleren, maar vind het nu meer dan ooit belangrijk het thuis gezellig te maken. Een outfit waarmee je op de bank onder een dekentje kan kruipen, hoort daar ook bij.”

Overcompenseren

Maar het kan dus ook anders. David Devriendt, onze lifestyleredacteur, riep onder de hashtag #kleeduopinuwkot mensen op hun nette telewerkoutfit te delen. Hij haalt zelf alles uit de kast. “Op dag één dacht ik: chill, niemand ziet wat ik aanheb. Maar in jogging voelde ik me erg ongeïnspireerd. Sindsdien overcompenseer ik en doe ik meer moeite dan anders. Mode is een passie en ik herontdek nu oude pareltjes in mijn kleerkasten. Een prachtig gesneden blazer van Dries Van Noten bijvoorbeeld, als ik die draag voel ik me echt professioneel en werk ik efficiënter.

“Schoenen zijn ook ontzettend belangrijk, ik voel me daar echt empowered door, misschien hetzelfde gevoel dat vrouwen hebben als ze hakken dragen. Ik zou echt niet in blote voeten kunnen werken, ik ga toch ook niet zonder schoenen naar de redactie? Ik begrijp zeker dat mensen in cosy legging en slobbertrui thuiswerken, dat geeft hun wellicht een gevoel van warmte en veiligheid, een soort bescherming tegen de buitenwereld. Ik heb eerder nood aan een harnas als mentale opkikker.”

Confronterend

Ook Elke Van Huffel, eindredacteur bij Gert Late Night, had na een kleine week in semiquarantaine door dat dag na dag dezelfde trui en legging dragen nefast is voor het gemoed en de productiviteit. “Ik heb een dagelijkse videocall met mijn collega’s, dan is het best confronterend jezelf ongeschminkt en in slobbertrui te zien. Nu kleed ik me elke ochtend netjes aan, dat geeft me energie. Het is ook een ritueel om in werkmodus te komen, in normale omstandigheden heb ik anderhalf uur in de file om die mentale overgang te maken. En ja, als de werkdag achter de rug is, ga ik gewoon in jogging voor de tv liggen.” (lacht)

Maar wat is dan de beste aanpak? Psychologe Tine Daeseleire, stichter van The Human Link, laat het aan u over. “Er zijn veel verschillende reacties op een situatie die mensen niet gewoon zijn. Sommigen zullen zich gelukkiger voelen, omdat het nu allemaal wat losser mag, voor anderen is die dagelijkse routine van zich aankleden belangrijk. Maar ik denk dat we erover moeten waken niet voor alles een psychologische uitleg te zoeken.”

Met andere woorden, doe vooral uw goesting. Maar als we dan toch advies moeten geven – wees consequent. Zo vertelde iemand vorige week: “Toen mijn collega tijdens de videomeeting even opstond om zijn dochtertje binnen te laten, bleek dat hij onder zijn deftig hemd gewoon een boxershort droeg.” Zoiets blijft je dus jaren achtervolgen.

Ook helemaal verknocht aan de leggingtrend? Dit zijn alvast onze favorieten én er is voor ieder wat wils!

Met geometrische print

1. Legging met Adidas-print, 31,95 euro, Adidas.

2. Roze legging, nu voor 89,95 i.p.v. 99,95 euro, Nike Performance.

3. Legging met ruitjes en ritssluiting, 19,95 euro, Zara.

Met dierenprint

1. Glanzende legging met goudkleurig slangenmotief, nu voor 11,99 i.p.v. 19,99 euro, H&M.

2. Legging met zebraprint, 17,95 euro, Zara.

3. Legging met slangenprint, 21,99 euro, Noisy May.

Met andere prints

1. Legging met fotoprint, nu voor 40,45 i.p.v. 44,95 euro, Reebok.

2. Legging met kettingprint, nu voor 17,99 i.p.v. 19,99 euro, Noisy May.

3. Legging met handjesmotief, nu voor 20 i.p.v. 30 euro, Monki x Selam Fessahaye.

Korte leggings/fietsbroekjes

1. Zwarte fietsbroek, 24,90 euro, Urban Classics.

2. Fietsbroekje met slangenprint, 12 euro, Monki.

3. Oranje fietsshort, 17,99 euro, H&M.